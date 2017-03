Cinco maneiras de apostar na decoração sustentável

Muita gente acha que decorar a casa e deixar o ambiente bonito exige muita grana. Muito pelo contrário, a sustentabilidade está aí para provar que com criatividade é possível compor um ambiente superbacana e com a sua cara. Para te ajudar, nós separamos aqui boas inspirações para você utilizar o que tiver em casa para decorar e não gastar quase nada. Sabe aquele pallet velho no fundo do quintal? Ou aqueles caixotes de feira encontrados em qualquer comércio? Eles podem virar móveis, pequenas hortinhas e até mesmo organizadores. Veja nossas dicas!

Os caixotes de madeira originalmente são usados para transportar e armazenar frutas e verduras. Mas na decoração eles assumem diferentes facetas e podem ser o que você quiser. Empilhe dois ou três caixotes e transforme-os em uma estante; vire-os e crie uma linda mesa lateral ou então pendure-os na parede e faça uma linda prateleira. Sua criatividade é que manda, pois você não precisará de muito esforço para deixar tudo organizadinho.

O mais legal é que, muito provavelmente, você consegue encontrar estes caixotes sem pagar nada, pois há um descarte bem grande deste tipo de material todos os dias. Então, é só garimpar em feiras e comércios, que com certeza você vai encontrar um (dois ou mais) pra chamar de seu. Só atente à conservação dos caixotes, pois se eles estiverem bem cuidadinhos, seu trabalho para customizar e manter será menor.

Todo o poder dos pallets

‘Primos’ dos caixotes, os pallets por muitas vezes foram considerados um tanto quanto rústicos para estarem na decoração. Mas, estas peças conseguiram quebrar todas as regras e hoje em dia eles são uma tendência decorativa surpreendente. Do quarto à sala, o pallet pode ter as mais diferentes funcionalidades, podendo ser uma simples mesa de centro ou uma base para a sua cama.

Como os pallets são de madeira e originalmente feitos para o transporte de grandes cargas, estas peças são muito resistentes e muito práticas. Basta, apenas, atentar a customização e conservação inicial, usando tinta e vernizes apropriados. Vale ressaltar também que você pode encontrar pallets novinhos em folha em algumas lojas de móveis. É claro que eles são um pouquinho mais caros, mas nada supera a versatilidade que você terá em casa.

Garrafas e potes de vidro

As garrafas e potes de vidro também são um show à parte quando o assunto é decoração sustentável. Com elas, você pode fazer luminárias, arranjos para mesa e até castiçais, e com os potes, particularmente, você pode criar organizadores de mantimentos e até um lindo porta-talheres. O mais legal é que você pode usar toda a criatividade do mundo para customizar estes recipientes de vidro, colando tecido ou mesmo pintando da forma que desejar.

Cano de PVC

Na construção e reforma, o cano de PVC é um material indispensável. Resistente, ele possui diferentes espessuras, e o comprimento varia de acordo com o que você vai fazer com ele. De maneira geral, você pode usar aquelas pecinhas que sobram da obra, mas se não estiver rolando nenhuma obra no momento, o cano de PVC não é o caro e o dinheiro investido na verdade se torna um investimento, visto a quantidade de itens decorativos que você pode fazer com ele.

É só dar uma pesquisadinha na web que você vai se deparar com centenas de inspirações. Dá pra fazer poltronas, nichos para a parede, molduras para quadros e até enfeites natalinos. E não para por aí: depois de aprender a fazer acessório mais simples, saiba você que os canos de PVC se transformam até em móveis. É, mole?

Rolhas por todos os lados

As rolhas, muitas vezes, são itens facilmente descartados, mas é porque muita gente ainda não sabe do seu poder na decoração. Junte várias delas e crie suportes para panelas, faça arranjos florais, porta-retratos e até um marcador de mesa gracioso. Ainda não satisfeito? Algumas inspirações na internet mostram que as rolhas podem se transformar em móveis completos ou mesmo um grande painel para a sala.

E aí, gostou das nossas dicas de decoração sustentável? Agora você não tem mais desculpa para criar um ambiente bacana, que cabe no bolso e que, principalmente, é a sua cara!