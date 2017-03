Fibria promove projeto de Artesanato Sustentável em Jacareí

Com o objetivo de oferecer uma nova alternativa de renda e fortalecer a cultura local, a Fibria realiza com os moradores do distrito de São Silvestre, em Jacareí (SP), o projeto Artesanato Sustentável. Durante o ano, o projeto deve atender cerca de 50 pessoas que receberão capacitação técnica para desenvolver o trabalho, bem como orientações sobre gestão, processo produtivo e comercialização das peças.

As atividades tiveram início com uma aula inaugural no Núcleo de Educação Ambiental da Fibria (NEA). A proposta do projeto é que cada artesão construa um planejamento com a mensuração do tempo e os valores investidos na criação dos artesanatos, para que a venda dos produtos possa ser uma opção de aumento na renda familiar.

“O desenvolvimento sociocultural e econômico das comunidades onde a Fibria atua é um compromisso assumido pela empresa, e esse projeto irá possibilitar não só o incremento da renda familiar, mas também o fortalecimento das tradições culturais de toda uma comunidade”, diz Adriano Martins, consultor de Sustentabilidade da Fibria.

Para a diretora da E.E. José Eboli de Lima, Ana Cristina Monteiro Leite dos Santos, a iniciativa da Fibria vai resgatar a cultura da própria comunidade por meio do artesanato. “Fomos recebidos com um café da manhã preparado por integrantes do PDRT (Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial) de São Luiz do Paraitinga, um outro projeto da empresa de apoio aos produtores rurais, que em breve atenderá também o distrito de São Silvestre”, conta Ana.

