Restaurante oferece aconchego de “casa de vó” com comida caseira, doces e atendimento diferenciado

“Minha mãe sempre me incentivou muito a fazer artesanato, a testar. E ela sabe fazer mil coisas. Na decoração do espaço tivemos a ajuda de uma decoradora que ajudou a filtrar o que cabia e o que não cabia na decoração”, explica Hiasmyn, que teve como ponto de partida para suas ideias as publicações do Pinterest, uma rede social de compartilhamento de fotos.



As mesas e cadeiras, quase todas de pallet foram confeccionadas por Cilene, enquanto que os quadrinhos e o conceito da decoração são criações de Hiasmyn com auxilio da decoradora. “Quando eu abri o restaurante estava mesmo focada em trabalhar com reciclagem. Chamei a Hiasmyn para me ajudar e então começamos a pensar no espaço, nas comidas, nos drinks. Hoje ela está trabalhando com outras coisas e minha outra filha me ajuda durante a noite”, explica Cilene.

Tudo é preparado na hora. O cardápio emoldurado já sugere que os sabores dos pratos são pura obra de arte. A escolha de servir Escondidinho e Risoto veio do paladar familiar. “O que fazemos aqui é o que gostamos de comer. Todas as receitas são originais. Fazemos as adaptações aqui no meu laboratório”, conta Cilene, rindo e apontando para o espaço onde fica a cozinha do restaurante.

Purê de Mandioca é um dos ingredientes dos escondidinhos, que são acompanhados de muito queijo derretido. Há também opções para vegetarianos, veganos e intolerantes a lactose. Dentre as bebidas, drinks com e sem álcool, receitas e nomes criativos como o mojito recatado, uva censurada.

Inspirados na receita cuiabana Maria Izabel, os risotos levam o nome de Maria’s: Maria Chic por exemplo é um risoto de filé com mostarda ao vinho branco, enquanto a Maria Bêbada é um risoto de calabresa ao vinho tinto com queijo parmesão.

Para quem deseja experimentar vários sabores, há também a opção do rodízio que é servido tanto no almoço quanto no jantar: salada, duas opções de escondidinho, duas de risoto. “Nós servimos essa quantia fixa que é a média do quanto a maioria dos clientes conseguem comer e ficarem satisfeitos, mas se alguém quiser comer mais nós servimos sem problemas”, explica a proprietária.

Dentre as sobremesas, bolos com sorvete, cheesecake e doces com nutella e bolacha oreo são algumas das opções para adoçar o paladar.