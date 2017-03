Com obras atrasadas, Estado anuncia construção de novas barragens no ES

O Espírito Santo vem enfrentando sérios problemas hídricos desde 2015. Para tentar melhorar a situação o Governo do Estado anuncia como medida de combate à seca, a construção de barragens por todo estado. Contudo, a cada anuncio, nenhum avanço. Mais um está programado para esta quinta-feira (30), quando o governo capixaba assina ordens de serviço para a construção de mais quatro barragens e lança editais de licitação para a implantação de outros oito reservatórios.

As ordens de serviço serão para duas barragens em Sooretama e duas em São Roque do Canaã. Já as licitações são para cinco barragens em Santa Teresa, duas em Jaguaré e uma em Baixo Guandu. Na solenidade ainda será assinada a contratação de sete projetos de engenharia, da Seag em parceria com a Cesan, para novos reservatórios em Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Domingos Martins (Pedra Azul), Ecoporanga, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

Os eventos para lançamento de obras e editais acontecem desde 2015, contudo, as obras não andam. Em sucessivas oportunidades o governo lançou as mesmas obras mais de uma vez.

O Programa de Construção de Barragens foi lançado em 2016, quando foram anunciadas construções de 32 barragens para o armazenamento de água no interior do Estado. Sendo 26 de uso coletivo localizadas em assentamentos de trabalhadores rurais capixabas no Norte do Estado e seis barragens de uso múltiplo.

Em julho de 2016 a Seag assinou uma ordem de serviço para o início das obras da Barragem Floresta, em Pancas. O investimento era de mais de R$780 mil. A previsão de conclusão da obra de 180 dias. Obra ainda não foi finalizada. Em setembro do ano passado mais quatro ordens de serviços foram assinadas para a construção de reservatórios de água. O investimento para a construção dos reservatórios foi de mais de R$ 1,9 milhão.

Já em dezembro de 2016 mais cinco barragens tiveram os editais de licitação para a construção lançados pelo Governo do Estado. As barragens de Cupido e a Barragem Pasto, em Sooretama; a Barragem Santa Julia e a Barragem Alto Santa Júlia em São Roque do Canaã; e a Barragem Graça Aranha em Colatina. As obras não foram iniciadas.

A barragem de Pinheiros-Boa Esperança começou a ser implantada em 2003. As obras começaram em 30 maio de 2016 e como as demais, ainda não foram concluídas. O investimento anunciado passa da ordem dos R$ 3 bilhões.

ESHOJE.