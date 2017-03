Empresários capixabas lançam marca premium de produtos para cabelos

O Espírito Santo acaba de ganhar uma nova e moderna marca de cosméticos, especializada em produtos capilares. Trata-se da Kinich, dos empresários Antonio Prando, Gilmar Marchesi e Manoel Pimenta. O novo negócio é resultado de três anos dedicados a pesquisas e desenvolvimento, e tem a arrojada proposta de estar presente nas principais lojas de cosméticos do país. O Espírito Santo acaba de ganhar uma nova e moderna marca de cosméticos, especializada em produtos capilares. Trata-se da Kinich, dos empresários Antonio Prando, Gilmar Marchesi e Manoel Pimenta. O novo negócio é resultado de três anos dedicados a pesquisas e desenvolvimento, e tem a arrojada proposta de estar presente nas principais lojas de cosméticos do país.

Para os investidores, que atuarão como conselheiros da empresa, a ser dirigida por profissionais da área, o momento de lançar a marca não poderia ser mais oportuno. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil ocupa o quarto maior mercado consumidor de produtos ligados à beleza. Além disso, o setor se mantém como um dos mais resistentes da economia nacional, chegando a movimentar R$ 42,6 bilhões (2015) e investir 30% do faturamento bianual em lançamentos.

E é justamente esse um dos grandes segredos das empresas do setor para mantê-lo aquecido: o constante investimento em inovações. Caminho que passa a ser trilhado agora pela Kinich, que apostou em formulas inéditas, resultado de uma pesquisa criteriosa idealizada em parceria com profissionais especializados em desenvolvimento de produtos.

Compostos por ativos naturais e nobres, como óleos obtidos a partir de nozes, sementes, ervas e frutos, os cosméticos Kinich compõem três soluções capilares premium de alta performance. Inicialmente, seu portfólio conta com 18 produtos entre shampoos, condicionadores e máscaras hidratantes que promovem nutrição das camadas mais profundas da fibra capilar, proteção contra o ressecamento, brilho, luminosidade, disciplina, controle do frizz, dentre outros benefícios aos cabelos. Em respeito à vida e ao meio ambiente, os produtos Kinich não contêm substâncias químicas prejudiciais à saúde e não são testados em animais.

Motivados pela admiração ao mar e ao sol e com o objetivo de inspirar a beleza todos os dias, a marca Kinich será vendida em lojas de cosméticos, em embalagens para uso profissional e para uso home care. Os produtos já estão presentes em várias lojas no Espírito Santo, em São Paulo, Rio Grande do Sul e, em breve, em todos os Estado brasileiros.

Conheça os produtos Kinich que já estão sendo comercializados:

Todos os produtos Kinich têm como ativo principal o Bio Elixir®, uma composição única de 12 óleos nutri-funcionais extraídos de nozes, sementes, ervas e frutos. São eles: argan, noz de karité, macadâmia, chá verde, cálamo, mirra, oliva, camomila, semente de algodão, aloe, canela e coco.

Kinich First Day Blond – Loiro de salão todos os dias

O tratamento KINICH First Day Blond é um matizador com hidratação profunda que realça a luminosidade natural de todas as belezas, tornando os cabelos mais saudáveis e proporcionando-lhes um brilho intenso. É a solução ideal para neutralizar os tons amarelados e manter a cor e luminosidade dos fios loiros, com mechas ou grisalhos. Os produtos KINICH First Day Blond possuem uma combinação única de ativos, especialmente desenvolvida para potencializar e garantir os melhores resultados para o seu tratamento capilar.

Composição: Bio Elixir® + complexo de flores violetas = manutenção da coloração, fios hidratados, macios e iluminados.

Kinich Molecular Color Protection – Tons sempre vibrantes

O tratamento KINICH Molecular Color Protection mantém a tonalidade dos fios vibrantes, sejam eles coloridos no salão ou naturais. Sua fórmula repara a fibra capilar e, além de proteger os fios, auxilia no aumento da durabilidade da cor, garantindo brilho, sedosidade e maciez aos cabelos. O tratamento KINICH Molecular Color Protection utiliza tecnologia inovadora que permite a liberação gradual dos ativos, mesmo após o enxague, tratando os cabelos de dentro para fora.

Composição: Bio Elixir® + óleo de café = proteção da cor dos cabelos tingidos ou naturais mantendo fios brilhantes e hidratados sempre.

Kinich Nano Bio Repair – Cabelos saudáveis diariamente

O tratamento KINICH Nano Bio Repair restaura intensamente a fibra capilar dando vida aos cabelos. O produto possui grande poder de penetração, revitaliza e reconstrói os fios que precisam de reparos, reforça a estrutura interna na fibra capilar e recupera cutículas danificadas, fortalecendo e deixando os fios mais fortes. É perfeito para recuperar cabelos fracos e danificados pós-química, sendo indicado para tratamento de cabelos ressecados, opacos, desvitalizados e quebradiços. Uma solução completa para os cuidados que o seu cabelo precisa!

Composição: Bio Elixir® + BIO.RESTORE® = restauração e proteção profunda para fios mais vivos, macios e renovados todos os dias.

ESHOJE.