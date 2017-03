Muito além do preço: confira cinco dicas que todo consumidor moderno deve ter em mente na hora da compra

Quando falamos de compras online, o primeiro item que nos vem à cabeça é o preço do produto. Existem, porém, outros pontos de atenção para que a transação não saia mais cara que o planejado – e, aqui, não nos referimos apenas ao valor em dinheiro. Para auxiliar os clientes, o Compra e Volta, clube de benefícios online, preparou o Guia do Consumidor Moderno, com dicas para que sua compra não se torne uma dor de cabeça. Confira!

1) Planeje-se

Parece a etapa mais óbvia para a compra de qualquer item, mas pesquisar todos os detalhes sobre o que deseja adquirir é fundamental. Eletroeletrônicos, por exemplo, muitas vezes possuem poucas mudanças de configuração entre as versões antigas e a atual, mas uma grande diferença de preço. Compare e confira as especificações dos produtos, os preços, a real necessidade em sua vida e o peso em seu orçamento, para que não se arrependa depois. Pesquise e planeje-se!

2) Fique atento às oportunidades

Compras por impulso tendem a ser mais caras. Espere por trocas de estação, lançamentos de novos modelos e grandes oportunidades do varejo, como Black Friday, Dia do Consumidor, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Porém, sempre tenha registrado previamente o valor do item fora da promoção para comprovar seu real benefício.

3) Compre de locais seguros

A segurança dos seus dados pode te custar caro. Navegue sempre em conexões de wi-fi privadas e seguras e verifique as autenticações de segurança das lojas virtuais – o famoso cadeado, selo de segurança que mostra a confiabilidade dos portais. Afinal, ser fraudado ao comprar um item pode causar uma grande dor de cabeça.

4) Métodos de pagamento

Muitas lojas virtuais oferecem benefícios de acordo com o método do pagamento, como descontos no boleto ou em compras à vista, por exemplo – caso vá comprar a prazo, verifique se existem juros. Além disso, sempre confira o valor do frete para a entrega do produto em sua residência.

5) Compre com vantagens

Existem vários clubes de benefícios e de fidelidade que oferecem vantagens como milhas aéreas, pontos para trocas por outros produtos e descontos em geral. Outra vantagem que existe no mercado é o chamado cashback, no qual vê faz uma compra e recebe parte do dinheiro. No Compra e Volta, por exemplo, você pode receber, por mês, até R$ 300 de volta em sua conta corrente. Aproveite!

Sobre o Compra e Volta

O Compra e Volta é um clube de benefícios online que oferece uma porcentagem de dinheiro de volta em compras realizadas em mais de 150 lojas online do Brasil. O associado ganha, no mínimo, 10% do valor gasto direto em sua conta corrente.

Além do cashback, o Compra e Volta também oferece um bônus mensal e prêmio de associação, que podem ser solicitados pelos membros no site do programa. O dinheiro dos benefícios é depositado diretamente na conta corrente do cliente em até 6 semanas.

É possível se associar ao programa após realizar compras em uma das lojas parceiras ou no sitewww.compraevolta.com.br. O usuário tem 30 dias para experimentar os benefícios do Compra e Volta por apenas R$1. Após este período, é cobrada uma mensalidade de R$20.90.

Para mais informações acesse: www.compraevolta.com.br

Por Lucas Azevedo