Pequenas e médias empresas e a Terceirização

ü Especialista explica como o mercado PME pode se beneficiar com a nova decisão

ü Artigo Samuel Lopes, sócio da Tiex, empresa de gestão e consultoria financeira corporativa

Março, 2017 – A escassez de mão de obra qualificada esta cada dia mais em evidência nas empresas, qualquer seja o porte dela, contudo as dificuldades encontradas pelas pequenas e médias empresas são amplificadas, uma vez que para um potencial candidato a atratividade de duas posições idênticas em empresas de portes completamente diferentes podem ser fatores determinantes em sua escolha, além de por muitas vezes as pequenas e médias empresas simplesmente não terem condições financeiras de competir em pé de igualdade com grandes corporações.

Agora com a nova decisão, os benefícios podem ser ainda maiores aos pequenos empresários ampliando o leque de atividades que podem ser objeto de terceirização, incluindo as chamadas atividades-fim.

Os ganhos não estão apenas do lado do empresariado. É míope a afirmação de que essa decisão irá resultar em perda de benefícios aos empregados, pois atualmente um grande contingente de pessoas atua na informalidade ou indevidamente terceirizado, o que nestes casos sim, resultam em perda de benefícios aos empregados e aumento do risco aos empresários.

Também não se sustenta o argumento de que os empresários irão simplesmente forçar os empregados a aceitar as condições possibilitadas pela terceirização, uma vez que conforme comentei no início deste texto, a escassez de mão-de-obra qualificada resulta em maior competitividade no mercado contratante, o que consequentemente leva a melhores condições e possibilidades.

Na atual situação econômica, a terceirização é uma boa saída para as pequenas empresas, pois uma parte do mercado já percebeu os benefícios que podem surgir através da terceirização das atividades conhecidas como atividades-meio, ou seja, aquela que não é inerente ao objetivo principal da empresa.

As empresas têm encontrado na terceirização uma solução eficiente e eficaz, tanto em termos de custo quanto da qualificação técnica dos profissionais, uma vez que estes profissionais trazem consigo uma base de uma empresa onde o seu negócio é a área específica da sua prestação de serviço, e isto acaba resultando na modernização de seus processos, além da visível melhora na qualidade de suas informações e redução dos custos com a eliminação custos “invisíveis” ligados a contratação regular.

O processo de terceirização das atividades-meio, de áreas como, por exemplo, tecnologia da informação, financeiro, administrativo e demais áreas de suporte tem possibilitado aos pequenos e médios empresários foco na gestão de suas atividades operacionais concentrando seus esforços no desenvolvimento e venda dos seus produtos e serviços, consequentemente no crescimento de seus negócios e no aumento da lucratividade da empresa.

Não flexibilizar as relações de trabalho, só resulta em custos adicionais e incentivo a informalidade, um cenário onde ninguém ganha e ninguém fica satisfeito.

Sobre Samuel Lopes, sócio da Tiex:

Sócio responsável pelas áreas de Tesouraria, Administrativa e Projetos de BNDES da Tiex, empresa de consultoria e gestão corporativa. Com certificação Green Belt em Six Sigma, possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Instituto de Administração (FIA), especialização em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV/SP) e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Paulista (UNIP), traz em seu histórico profissional passagens por empresas nacionais e multinacionais como Proceda, Tivit e Contente Produções. Idiomas: inglês avançado e espanhol

Por Desiree Hamuche.