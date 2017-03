Agenda Cultural: Wesley Safadão, Simone e Simaria e Alok para curtir o fim de semana

O fim de semana dos capixabas ainda conta com Israel e Rodolfo; Matheus e Kauan e Jorge e Mateus no Villa Mix e muitas opções em toda a Grande Vitória

Sexta-feira chegou e com ela as principais programações para curtir o fim de semana. No Clube dos Oficiais, Renato Casanova prepara um empolgante luau. No Villa Bohemia, a atração é mais uma edição da Festa da Árvore. E o pagode promete “comer solto” na Fazendinha e no Terraço Rosário.

O sabadão dos capixabas vai ser marcado por diversas atrações nacionais. Acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, mais uma edição do Villa Mix, com shows de Wesley Safadão;Simone e Simaria; Alok; Israel e Rodolfo; Matheus e Kauan e Jorge e Mateus.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (31)

Luau com Renato Casanova

Atração: Renato Casanova

Local: Clube dos Oficiais

Horário: 19h30

Valor Couvert: R$30,00

Endereço: Avenida Dante Micheline, 1275, Praia de Camburi, Vitória

Informações: 3227-8711

Festa na Árvore-Villa Bohemia

Atrações: JongÔ, Luiz Lemos, DJ Jean du PCB

Local: Villa Bohemia

Horário: 22h00

Local: Av. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Casa de Bamba

Atração: Grupo 522

Horário: 20h00

Endereço: R. Gama Rosa, 154 – Centro, Vitória

Informações: 3222-3074

Barrerito Chopperia

Atração: Rian e Rodrigo

Horário: 20h00

Endereço: Rua das Cruzadas , 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica

Informações: 99510-6969

Pagode da Fazendinha

Atrações: Garotos da Praia, Samba Jr., Samba Beach

Horário: 22h00

Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória

Informações: 99930-0312

Sexta Retrô – Terraço Rosário

Atrações: Samba Retrô, Tá D´Boa, Jack 90

Horário: 23h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Wood’s Vitória

Atrações:João Felipe e Rafael; Zé Felipe e Romario

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Usina Club

Atrações: Estevão Duarte, DJ Charles Andrade, Baile do GG

Abertura da casa: 23h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

Doca 183

Atrações: Nano Viana

Horário: 20h30

Endereço: Rua Gama Rosa, Centro, Vitória

Casa de Bamba – Baile do Caô Caô

Atração: Sambatrio

Horário: 20h00

Endereço: R. Gama Rosa, 154 – Centro, Vitória

Informações: 3222-3074

Nova Clube

Atrações: Nando e Michel e Bang

Endereço: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6882

Sábado (01)

Villa Mix

Atrações: Israel e Rodolfo; Simone e Simaria; Alok; Matheus e Kauan; Wesley Safadão e Jorge e Mateus

Local: Pavilhão de Carapina

Horário: 22h00

Endereço: Av. Marginal, 5196 – Jardim Carapina, Serra

Usina Club

Atrações: Breno e Lucas

Abertura da casa: 23h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

Casa de Bamba – Baile do Caô Caô

Atração: Sambatrio

Horário: 20h00

Endereço: R. Gama Rosa, 154 – Centro, Vitória

Informações: 3222-3074

Tributo ao Rock’n’roll

Atração: Claudio Bocca, Marcos & Brunno

Local: Villa Bohemia

Horário: 22h00

Local: Av. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Terraço Rosário

Atrações: Samba Jr., Carlos Magno

Horário: 23h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Doca 183

Atrações: Baião de 3 (Pedro Oleare, Vinícius Caranguejo e Arthur Telles)

Horário: 20h30

Endereço: Rua Gama Rosa, Centro, Vitória

Domingo (02)

Domingueira do Forró

Local: Clube Arci

Horário: 19h30

Endereço: Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2352

Esbornia Chic

Atração: Claudio Bocca, Marcos & Brunno

Local: Marina Lounge

Horário: 15h00

Local: Rua Thereze Zanoni, Rua do Canal, Vitória

Informações:3014-0900

