Cansaço e falta de ar também podem ser sinais de problemas no coração

Subir escadas, brincar com os filhos e fazer caminhadas leves: se você sente um cansaço extremo ou até falta de ar ao fazer essas e outras atividades simples do dia a dia, é bom ficar atento. De acordo com o cardiologista Schariff Moysés, esses sintomas podem ser indicativos de algumas doenças no coração.

“O cansaço e a falta de ar são sintomas comuns de várias doenças. Pode ser um sinal de problema no pulmão, no cérebro e até no coração, a exemplo da insuficiência cardíaca, que torna o órgão incapaz de bombear sangue suficiente para o organismo e tem como consequência a falta de ar”, explica Schariff. Ele aconselha, ainda, que o paciente procure um especialista caso tenha os sintomas.

O cardiologista explica que pessoas fumantes, acima do peso, com doenças associadas como diabetes e hipertensão ou histórico familiar, correm mais risco de sofrer com problemas no coração. Por isso, a atenção deve ser redobrada nestes casos.

Fique atento aos sinais indicativos de problemas no coração:

– Cansaço

– Falta de ar

– Ansiedade

– Desconforto no peito

– Tosse persistente

– Tontura

– Fadiga

– Náuseas

– Dor em outras partes do corpo

– Pulso rápido e irregular

– Inchaço

– Suor frio repentino

– Fraqueza extrema

