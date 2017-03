Lilica Ripilica aposta na tendęncia Army e traz com o militarismo um visual cool e romântico

Combinar e descombinar referências é a aposta da Lilica Ripilica para o outono 2017. Cada um cria o seu próprio look, reinventando a moda à sua maneira com bom humor e espírito livre. “Romantic Camuflage” é a linha conceitual da nova coleção da marca que traz estampas, tecidos delicados e cores suaves que lembram pinturas em tela e obras de arte que se mesclam com a força das peças utilitárias do militarismo. Peças com visual utilitário, como a capa em lã canelada com abotoamento duplo e capuz removível, e o macacão longo em tecido viscose com abotoamento frontal.

Tecidos delicados como a renda ganham acabamentos tecnológicos com aplicação em foil, que dão forma e destaque a algumas peças como a calça jogging com punho nas pernas que é sem dúvida um misto de modernidade e conforto. A Jaqueta Bomber que é super atual chega na versão dupla face e fica perfeita para compor looks versáteis.

O colete de pelos camuflado com detalhes em couro sintético coordena com a calça skinny em sarja com marcações no joelho e lavação com processo cationizado – que proporciona efeito marmorizado a peça.

Outros destaques são os vestidos e saias com comprimento midi que garantem as meninas um visual girlie com muito romantismo. O vestido longo em tecido viscose e mangas levemente bufantes possui abotoamento frontal em banho ouro velho.

Os acessórios acompanham a tendência Army e chegam ainda mais autênticos. O lenço estampado é super versátil e pode ser usado tanto no pescoço como na cabeça e a bolsa em formato de coração é revestida em material em tom ouro velho, possui fechamento diferenciado e plaquinha personalizada. Sem dúvida as Liliquetes fashionistas vão amar essa tendência inspirada no visual militar.

ESHOJE.