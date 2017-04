Bandidos invadem igreja durante culto, roubam fiéis e carro em Aracruz

De acordo com as vítimas, os três criminosos eram jovens e estavam bastante exaltados, inclusive, ameaçando os fiéis que participaram do culto

Três bandidos invadiram uma igreja evangélica durante o culto, no distrito de Jacupemba, em Aracruz. Os criminosos roubaram os pertences de todos os fiéis e um veículo. O assalto aconteceu na noite desta segunda-feira (03).

De acordo com testemunhas, os bandidos aparentavam ter entre 17 e 20 anos. De acordo com relatos das vítimas aos policiais militares que atenderam a ocorrência, depois de tomarem os pertences dos participantes do culto, os criminosos exigiram a chave de um Gol que estava estacionado na frente ao templo.

O dono do carro contou para os militares que os assaltantes seguiram em direção a Vitória e que alguns fiéis ainda tentaram seguir os criminosos, mas eles conseguiram escapar em alta velocidade. As vítimas foram encaminhadas para a delegacia de Aracruz e o veículo ainda não foi localizado.