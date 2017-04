Comissão Especial se reúne com Comandante Geral da PM

Os deputados integrantes da Comissão Especial da Assembleia Legislativa que acompanham os processos disciplinar dos policiais militares foram recebidos pelo Comandante Geral da PMES, Cel Nylton Rodrigues, na manhã desta segunda-feira (3/4).

Os deputados trataram sobre alguns casos específicos, como punições, transferências, retirada de benefícios, entre outros assuntos. O deputado Da Vitória, vice-presidente da Comissão Especial, esteve presente e falou sobre o assunto.

“É o momento de fortalecermos a Polícia Militar e devolver a auto-estima de nossos policiais militares. Esta é uma primeira agenda onde pudemos conversar sobre o andamento dos processos. Nós pretendemos que seja alcançada a Justiça. Eu mesmo nunca vi tantos inquéritos militares e processos administrativos. É tanta energia colocada pelo Governo nesse caso, que talvez não seja essa a prioridade”, apontou o deputado, que ressaltou que a prioridade precisa ser a sociedade.

“Os policiais são profissionais que mesmo em crise trabalham em prol da sociedade. E a prioridade é a sociedade. Não adianta estimular a crise e é isso que está acontecendo. Uma caça às bruxas. Levamos essa mensagem ao comandante Nylton, que nos atendeu muito bem e se comprometeu a trabalhar pela justiça e dar passos à frente para dar à sociedade, uma Polícia Militar com a estima restabelecida. Os PMs estão fazendo tudo para atender bem a sociedade, mesmo não tendo as obrigações constitucionais do Governo do Estado, como a reposição salarial, não tendo a oportunidade do debate sobre os projetos que vão decidir sobre suas carreiras. Pedimos que os projetos passem primeiro pelo Comando da Polícia que debata-os com as entidades de classe, para que não chegue aqui outro pacote de maldade”, concluiu.

Estiveram presentes na reunião os deputados Gilsinho Lopes, presidente da Comissão Especial; Da Vitória, vice-presidente; Jamir Malini, relator; Bruno Lamas e Raquel Lessa. Pela PM participaram o Comandante Geral, Nylton Rodrigues e os coronéis Rogério, Celante e Aldaléa.

Giovani Pagotto

Assessor de Imprensa

Deputado Estadual Da Vitória