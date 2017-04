Estudo diz que dormir nu emagrece, aumenta a autoestima e diminui o estresse

Segundo a Agência Forbes, a Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, explica que quem dorme nu ainda consegue melhorar a qualidade do próprio sono

Você já parou para pensar que reduzir o estresse e perder peso? De acordo com a Agência Forbes, apenas 8% das pessoas dormem nus. Confira abaixo os benefícios de dormir pelado:

1. O sono é mais reparador:

Já é comprovado que o sono de qualidade é bom para o cérebro, mas uma pesquisa da Universidade de Rochester demonstra confirma exatamente isso. O estudo descobriu que quando você dorme seu cérebro remove proteínas tóxicas de seus neurônios que são subprodutos da atividade neural quando você está acordado.

Pesquisadores da Universidade de Amsterdã descobriram que baixar a temperatura da pele aumenta a profundidade do sono e reduz o número de vezes que você acorda durante a noite. Dormir nu é uma maneira de reduzir a temperatura da pele sem alterar a temperatura da sala.

2. Dormir nu reduz o estresse:

O estresse suprime o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardíacas, depressão e obesidade, além de diminuir o desempenho cognitivo. O repouso apropriado ajuda a restaurar níveis normais do cortisol, que melhora seu nível do estresse. Como descrito na seção acima, dormir nu ajuda a obter uma melhor noite de sono.

3. Dormir nu é mais saudável:

Dormir nu tem uma série de benefícios para a saúde, incluindo pode ajudar a perder peso. Um estudo realizado pelo National Institute, dos Estados Unidos, descobriu que manter-se frio enquanto você dorme acelera o metabolismo.

Além dos efeitos metabólicos de dormir no nu, a remoção de suas roupas melhora a circulação sanguínea, o que é bom para o coração e os músculos. O sono de qualidade que você vai desfrutar, também aumenta a liberação de hormônio do crescimento e melatonina, que têm benefícios anti-envelhecimento.

4. Dormir nu melhora a autoestima:

A confiança não apenas faz você se sentir bem, é o pilar do sucesso. Empurra você a experimentar coisas novas, enfrentar desafios e perseverar em face da adversidade. Um estudo da Universidade de Melbourne descobriu que as pessoas confiantes ganham salários mais altos e são promovidas com mais frequência do que as pessoas menos confiantes. Dormir nu faz você ficar mais confortável em sua própria pele. Como o seu conforto com o seu corpo aumenta, o mesmo acontece com a sua autoestima e confiança.

As informações são da Agência Forbes.

Por Folha Vitória.