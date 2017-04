Homens são responsáveis por 35% do mercado de estética e beleza

A mudança no mercado da beleza tem mostrado que, cada vez mais os homens têm participado dessa fatia da economia. E essa participação não fica somente restrita aos cuidados com cabelo e bigode, vai muito além, pois uma pesquisa mostrou que o público masculino está cada vez mais em busca de serviços e produtos para a estética, além de estarem preocupados com a pele e o corpo. Esse estudo realizado pela Nielsen ainda analisou que, de junho de 2014 até o mesmo período de 2015, eles foram os responsáveis por 35% dos gastos com produtos de beleza.

Pensando nessa fatia crescente do mercado, algumas empresas estão abrindo o leque de produtos e serviços para atingir esse público. Um exemplo fica por conta da Farmage Manipulação que, visualizou neste momento em que os homens estão preferindo manter a barba maior, a necessidade de cuidado especial com essa parte do rosto. “Desenvolvemos um kit para esses pelos, nele o público masculino encontra shampoo, condicionador e um sérum que protege a barba. Todos os produtos estimulam o crescimento, melhora o volume e revitaliza as fibras da barba”, revela a farmacêutica responsável, Cátia Fim.

A especialista ainda comenta que esta é uma novidade no mercado, mas a necessidade de criação veio após algumas solicitações dos próprios clientes. “Alguns homens vaidosos vieram perguntar se não tínhamos algum produto para ajudar no crescimento da barba. Foi aí que pensamos em fabricar esse kit com todos os cuidados que essa região precisa e atender os anseios desse público”, expõe.

Tudo isso mostra que os homens não estão só pensando nos hábitos diários de higiene e sim, em cuidados para manter a boa aparência e esse público tem se revelado cada vez mais ascendente.

