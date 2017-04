Prefeitura de Linhares abre 59 vagas temporárias

A Prefeitura de Linhares, interior do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, divulgou edital com 59 vagas, mais cadastro de reserva, para contratação temporária de nível médio e superior, em várias áreas. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 2.380,80. As inscrições acontecem nos dias 19 e 20 de abril para os cargos de cuidador social e oficineiros, e dias 24 e 25 do mesmo mês para as funções de educador social, educador físico e educador de informática, sempre das 09h às 17h, na Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, localizada na Av. Augusto Calmon, nº 1675, Centro, Linhares, próximo a academia Health Way. Edital completo basta clicar aqui. Veja as vagas:

Por Folha Vitória.