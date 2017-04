Bazar com mais de 150 marcas começa nesta quinta-feira. Veja algumas peças!

Serão vários stands de moda feminina, masculina, infantil, fitness, acessórios, bolsas, semi jóias, moda praia, lingerie, além de moda teen e plus size, que são as novidades deste ano

O mês de abril começa com um super outlet para os capixabas. Em mais uma edição na Grande Vitória, o “I Love Bazar” é uma ótima opção para quem quer fazer umas comprinhas sem gastar muito. O evento começa nesta quinta-feira (06) e reunirá cerca de 50 lojistas de fabricação própria, multimarcas e ateliê com peças de R$ 10 a R$ 250, exceto para moda festa.

E se engana quem pensa que bazar é só coisa de mulher. Serão vários stands de moda feminina, masculina, infantil, fitness, acessórios, bolsas, semi jóias, moda praia, lingerie, além de moda teen e plus size, que são as novidades deste ano. Entre as peças disponíveis estão blusas de marcas famosas por R$ 59,00, vestidos plus size com promoção de 189,90 para R$ 89,00, macaquinhos de R$ 279 para R$ 99,00, camisas masculinas a R$ 95 e muitas outras promoções.

O “I Love Bazar” começa na próxima quinta-feira (06) e vai até o sábado (08) no Cerimonial Prime Hall, em Camburi de 10h às 21h. Na sexta-feira (06), acontece um happy hour a partir das 17h:30 com dose dupla de chopp e música ao vivo. Além disso, o evento também terá foodbikes e área gourmet com buffet do cerimonial e cardápio sofisticado. O estacionamento e a entrada são gratuitos.

Confira algumas peças!

Moda Feminina

Moda Masculina

Moda Plus Size

Por Folha Vitória.