Belas estampas, cores e muita alegria para o inverno infantil

Mudaram as estações, é hora de sintonizar o guarda-roupa no outono/inverno da Marisol. A marca foi buscar nos artistas itinerantes as inspirações para uma temporada com jeito de turnê; sob os holofotes, a vida do artista e seu espírito de inovação e criatividade, brincadeira e magia. Meninos e meninas ganham looks dignos de camarim e tornam-se ídolos mirins com peças para fãs de carteirinha da Marisol.

Para elas, as estrelas da coleção são os ponchos em tricô e suede, a capa de moletom estampado, as texturas rústicas de algodão, matelassês e os pelos fofos que fazem duetos perfeitos com o total jeans. Os shapes em A das blusas, assim como as calças em flare, os vestidos longos e macacões continuam em cartaz com sucesso total. As estampas também são um show à parte, com o étnico color geométrico, a animal print de onça e zebrinhas estilizadas, mais buquês florais em vermelho, pinks e peônias azuis.

Colorindo ainda mais o cenário, a cartela passeia por tons rústicos, como açafrão, terra, cúrcuma, bordô e jade, e pelos hits p&b, off white, areia e rosa seco. Para fechar, aplausos para os bordados manuais, efeitos relevo, apliques de cortiça e strass, o suspensório e a meia fina com texturas para garotas brilharem em todos os palcos, afinal o show deve continuar sempre.

Atração da temporada, a linha de botas com perfil town & country. Um passo à frente que lá vem os modelos de cano alto em matelassê, montaria com enfeites, o coturno e as de estilo folk que lembram as adoradas Ugg. As sapatilhas seguem firmes e agora surgem em clima de festa com tiras de fivelas ou com bordados étnicos. Os tênis chegam com desenhos inspirados na fauna com estampas de girafa, zebra e raposa, além dos iates com estrelas brilhantes – todos perfeitos para crianças cheias de imaginação.

Garotas ganham sugestões de tênis com pelo, que pode ser retirado e usado para prender o cabelo, e opções com glitter ou o infalível branco, tendências nas ruas das principais cidades do mundo.

Os meninos não ficam nos bastidores e se apresentam em grande estilo com peças que representam na vida real a atitude cheia de vanguarda dos músicos. No repertório, o fit jogger é o top 1 das paradas, com calças e camisas de elas tano com elástico nas extremidades. As estampas têm pegada rock and roll nos listrados esportivos, xadrezes regulares, estampas de carros e moto velocidade e o digital jeans, versão cover do denim com a maciez e o conforto do moletom.

As cores são vibrantes e fortes, um mix de azuis, verde folha, bordô, preto e mesclados em contraste com acentos lima flúor e laranja fogo. Para dar autógrafo na rua: suspensórios, gorros, luvas e cachecóis de tricô para aumentar o outono/inverno no volume máximo.

Meninos andam com firmeza nos modelos de sapatênis e tênis de cano alto em cores esportivas e com velcro ou zíper, fáceis de usar e de combinar com qualquer produção. O shape iate e o dockside, dois clássicos que não podem faltar no armário deles, estão mais confortáveis e práticos de vestir do que nunca.

Também eletrizante, outra novidade Marisol para a estação são os tênis de LED do projeto Flash, unissex e sob medida para quem veio ao mundo para brilhar. Cada par acompanha um carregador USB e um dispositivo no interior onde a criança, ao clicar, pode trocar as cores das luzes do solado.

E na hora do bis, meninos e meninas se juntam aos verdadeiros ídolos e fazem as mais belas parcerias da temporada com looks “tal mãe, tal filho” – imagem, semelhança, parceria e atitude dentro e fora dos palcos. Essa trupe de amigos artistas está pronta para aproveitar a nova estação misturando brincadeira com magia. Bravo!

Por ESHOJE.