FGTS: 37 agências no ES abrem para saque das contas inativas no sábado (8)

Com a antecipação da segunda fase do pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 159.823 mil trabalhadores no Espírito Santo poderão fazer o saque, um total de R$ 155.630.072,32. Para o atendimento exclusivo aos trabalhadores nascidos em março, abril e maio, no Espírito Santo, 37 agencias da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado (8), de 9h às 15h.

Além disso, todas as agencias da Caixa no Estado, vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 10, 11 e 12 de abril. Ao todo no ES 616 mil trabalhadores foram identificados para o saque das contas inativas, o que equivale a 601 milhões de reais, até o final do calendário. No Brasil mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 11,2 bilhões e equivale a 26% do total disponível.

Primeira Fase

Na primeira fase do pagamento das contas inativas entre os dias 10 e 31 de março, a Caixa registrou o saque de mais de R$ 5,9 bilhões do FGTS. O número de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que já sacaram alcançou 3,7 milhões de pessoas. O valor equivale a 85% do total inicialmente previsto (R$ 6,96 bilhões) e aproximadamente 77% dos trabalhadores (4,8 milhões), nascidos em janeiro e fevereiro, beneficiados pela MP 763.

Cronograma de saque:

O pagamento das contas inativas começou no dia 10 de março e vai até o dia 31 de julho deste ano, e é de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Confira o cronograma:

08 de abril (antecipada) – trabalhadores nascidos em março, abril e maio

12 de maio – trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto

16 de junho – trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro

14 de julho – trabalhadores nascidos em dezembro

Canais de pagamento e documentação

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências Caixa.

Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação de tais documentos.

Quem pode sacar

De acordo com a MP 763/16, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS, respeitado o calendário publicado pela Caixa. Antes da MP, o trabalhador somente poderia sacar caso permanecesse três anos fora do Regime do FGTS, em caso de aposentadoria, utilização para moradia, dentre outros.

As demais regras de saque das contas ativas não sofreram modificação, ou seja, o saque de contrato de trabalho vigente pode ocorrer nos casos de demissão sem justa causa, moradia própria ou aposentadoria, por exemplo.

Agências do ES abertas no sábado (08):

Município de Vitória:

– Ag. Beiramar – Av. Princesa Isabel, 86, Centro

– Ag. Goiabeiras – Av. Fernando Ferrari, 2033, Goiabeiras

– Ag. Jardim Camburi – Av. Jose Maria Vivacqua Santos, 250, Jardim Camburi

– Ag. Jardim da Penha – Av. Dante Micheline, 729, Jardim da Penha

– Ag. Praia do Canto – Av. Nossa Senhora da Penha, 699, Praia do Canto

Município de Vila Velha:

– Ag. Cobilândia – Av. Carlos Lindenberg, 5417,Cobilândia

– Ag. Glória – Av. Carlos Lindenberg, 1053, Gloria

– Ag. Itaparica – Av. Saturnino Rangel mauro, 900, Praia de Itaparica

– Ag. Itapoã – R Antonio Ataíde, 1717, Centro de Vila Velha

– Ag. Terra Vermelha – Av. Seringal, 01, Normilia Da Cunha

– Ag. Vila Velha – Av. Champagnat, 1089, Centro de Vila Velha

Município de Cariacica:

– Ag. América – Rodovia BR-262 KM 01 S/N, Jardim América

– Ag. Cariacica – Av. Expedito Garcia, 75, Campo grande

– Ag. Itacibá – Rod Gov. Jose Sette, s/n Área – B, Itacibá

Município de Serra:

– Ag. Carapina – R Antonio Caron, 139, Jardim limoeiro

– Ag. Central Laranjeiras – Av. Central, 1427, Parque Residencial Laranjeiras

– Ag. Hospital Metropolitano – Av. Eldes Scherrer Souza, 508, Civit II

– Ag. Jacaraípe – Rua Jequie, s/n, Jardim Atlântico

– Ag. Jardim limoeiro – Av. Des. Mario da Silva Nunes, 1420, Jardim Limoeiro

– Ag. Laranjeiras da Serra – Av. Norte Sul, 3721, Civit II

– Ag. Serra (sede) – Rua Princesa Isabel, 45, Centro

Município de Guarapari:

– Ag. Guarapari – R Getulio Vargas, 204, Centro

– Ag. Muquiçaba – Rodovia do Sol, s/n, Muquiçaba

Município de Viana:

– Ag. Viana – Rua Gov. Rubim, 160, Centro

Município de Cachoeiro de Itapemirim:

– Ag. Bernardo Horta – Rua Prof. Quintiliano de Azevedo, 23 – 25, Guandu

– Ag. Cachoeiro de Itapemirim – Pç. Jerônimo Monteiro, 09, Centro

Município de Colatina:

– Ag. Colatina – Av. Getúlio Vargas, 537, Centro

– Ag. São Silvano – Av. Silvio Avidos, 1049, São Silvano

Município de Linhares:

– Ag. Conceição de Linhares – R Gov. Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição

– Ag. Linhares (centro) – Av. Nogueira da Gama, 1197, Centro

Interior do ES:

– Ag. Aracruz – Av. Venâncio Flores, 1111, Centro

– Ag. Barra de São Francisco – Av. Pref. Manoel Villa, 430, Centro, Barra de São Francisco

– Ag. Marataizes – Praça Antonio Jacques Soares, s/n, Barra, Marataizes

– Ag. Nova Venécia – Av. Vitória, 112, Centro, Nova Venécia

– Ag. Santa Teresa – Rua Ricardo Pasolini, 63, Centro, Santa Teresa

– Ag. São Gabriel da Palha – Praça Barão do Rio Branco, 107, Centro, São Gabriel da Palha

– Ag. São Mateus – Av. Jones dos Santos Neves, 338, Centro, São Mateus

