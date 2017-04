Novos modelos de fralda de pano respeitam o bolso e o meio ambiente

Como cada fralda plástica leva até 450 anos para se degradar, ganha força no mercado a fralda de pano moderna. Uma opção ecológica, durável e versátil da fralda original

Do nascimento ao desfralde, que costuma acontecer depois dos dois anos de idade, a estimativa é que cada criança tenha utilizado cerca de 5 mil fraldas descartáveis nesse período. Como cada fralda plástica leva até 450 anos para se degradar, ganha força no mercado a fralda de pano moderna. Uma opção ecológica, durável e versátil.

No Brasil, na década de 80, muitas famílias tinham o costume de usar fraldas de pano nos filhos. As descartáveis ficavam para ocasiões especiais. Mas ao longo das últimas décadas, muito em razão do fácil descarte, as fraldas plásticas ganharam o mercado e se tornaram a opção número um no Brasil e no Mundo. Mas nos últimos anos as fraldas modernas vêm recuperando o seu espaço.

Como funciona?

A fralda de pano moderna possui uma camada interna de tecido impermeável e é este tecido que impede que o xixi molhe a roupa do bebê. E apesar de não ser tão prática quanto a descartável, a utilização é muito simples: depois de retirar a fralda suja da criança, deve-se fazer uma pré-higienização jogando os desejos no vaso sanitário e a lavando superficialmente. Dessa forma, as fraldas podem ser acumuladas para serem completamente limpas posteriormente.

Questão Ambiental

Fraldas descartáveis levam até 450 anos para se decompor. Já a fralda de pano ameniza em muito o dano ambiental, já que é reutilizável e biodegradável.

Economia

Em relação à economia, a vantagem da fralda moderna pode ser determinante para conquistar as famílias. Como cada criança irá utilizar até 5 mil fraldas, isso gerar um gasto de até 6 mil reais. Já com as fraldas de pano, provavelmente o valor não vai ultrapassar os 1500 reais.

Saúde

O uso de fraldas de pano pode significar mais proteção para o bebê contra alergias de pele e as temidas assaduras.

Modelos

Assim como as descartáveis, as novas fraldas de pano têm uma infinidade de modelos. Além disso, muitas são confeccionadas em tecidos de biquínis ou fitness, podendo ser utilizadas para banhos de mar e piscina.

Por Folha Vitória.