C&A lança coleção jeans com releitura dos anos 90

Peça-chave de todas as temporadas, o jeans atravessa os anos e supera tendências sem nunca envelhecer, sempre na moda, jovem e atual. A C&A, especialista no assunto, traz a peça ícone para a coleção, tornando-se um clássico e básico fundamental no guarda-roupa brasileiro.

A mais nova coleção da marca faz uma releitura das cores, silhuetas e proporções dos anos 90, quando o jeans foi elevado ao status de premium em criações com riqueza de texturas, lavagens e cortes.

Na linha feminina, macacões, camisas, shorts, minis e blusões em denim original aparecem como coringas para coordenar looks com bodies e elementos college e esportivo, duo imbatível deste inverno. Jaquetas e coletes ganham aplicações de bordados de borboletas, desenhos e emblemas inspirados na Mulher Maravilha em referência ao filme que será lançado nos cinemas em junho. As calças estão mais democráticas do que nunca com cinturas mais alta e marcada nas versões skinny, super skinny, high waist, cigarette, pull up e cropped, todas com lavagens e efeitos destroyed estratégicos e também com apliques inspirados na super-heroína.

Para os homens, calças em diversas modelagens e lavagens com detalhes de aviamento e rasgos nas pernas, bem urbano e street. Camisas, jaquetas e five pockets também ganham estampas de super-heróis da DC, como Superman, Batman e The Flash nas cores black e índigo. Camisetas e moletons seguem a mesma pegada, com histórias em quadrinhos impressas nos tecidos. A coleção infantil acompanha as criações da linha adulta no melhor estilo tal pais, tal filhos em nome da evolução e perpetuação do jeans sem conflito de gerações.

A Coleção Jeans C&A 2017 já está disponível em todas as lojas do Brasil, e também na loja virtual. (cea.com.br), já a coleção da C&A, em parceria com a Warner Bros (DC Comics), está disponível na loja virtual e em lojas selecionadas do Brasil.

