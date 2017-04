ES terá 38 agências abertas para saques do FGTS neste sábado. Veja a lista!

As agências selecionadas terão atendimento exclusivo para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS. O atendimento será realizado das 09h às 15h

O pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em março, abril e maio foi antecipado do para este sábado (8). Para facilitar os saques, 38 agências da Caixa no Espírito Santo estarão abertas entre 9h e 15h no mesmo dia.

As agências selecionadas terão atendimento exclusivo para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão. Além disso, está prevista a abertura antecipada (2 horas antes) de todas as agências da Caixa nos dias 10, 11 e 12 de abril para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS.

Veja quais são as agências do ES estarão abertas neste sábado (08)

Vitória:

Beiramar: Av. Princesa Isabel, 86, Centro

Goiabeiras: Av. Fernando Ferrari, 2033, Goiabeiras

Jardim Camburi: Av. Jose Maria Vivacqua Santos, 250, Jardim Camburi

Jardim da Penha: Av. Dante Micheline, 729, Jardim da Penha

Praia do Canto: Av. Nossa Senhora da Penha, 699, Praia do Canto

Vila Velha:

Cobilândia: Av. Carlos Lindenberg, 5417, Cobilândia

Glória: Av. Carlos Lindenberg, 1053, Gloria

Itaparica: Av. Saturnino Rangel mauro, 900, Praia de Itaparica

Itapoã: R Antonio Ataíde, 1717, Centro de Vila Velha

Terra Vermelha: Av. Seringal, 01, Normilia Da Cunha

Vila Velha: Av. Champagnat, 1089, Centro de Vila Velha

Cariacica:

América (Jardim América): Rodovia BR-262 KM 01 S/N, Jardim América

Cariacica (Campo Grande): Av. Expedito Garcia, 75, Campo grande

Itacibá: Rod Gov. Jose Sette, s/n Área – B, Itacibá

Serra:

Carapina: R Antonio Caron, 139, Jardim limoeiro

Central Laranjeiras: Av. Central, 1427, Parque Residencial Laranjeiras

Hospital Metropolitano: Av. Eldes Scherrer Souza, 508, Civit II

Jacaraípe: Rua Jequie, s/n,

Jardim Atlântico

Jardim limoeiro: Av. Des. Mario da Silva Nunes, 1420, Jardim limoeiro

Laranjeiras da Serra: Av. Norte Sul, 3721, Civit II

Serra (sede): Rua Princesa Isabel, 45, Centro

Guarapari:

Guarapari: R Getulio Vargas, 204, Centro

Muquiçaba: Rodovia do Sol, s/n, Muquiçaba

Viana:

Viana: Rua Gov. Rubim, 160, Centro

Cachoeiro de Itapemirim:

Bernardo Horta: Rua Prof. Quintiliano de Azevedo, 23 – 25, Guandu

Cachoeiro de Itapemirim: Pç. Jerônimo Monteiro, 09, Centro

Colatina:

Colatina: Av. Getúlio Vargas, 537, Centro

São Silvano: Av. Silvio Avidos, 1049, São Silvano

Município de Linhares:

Conceição de Linhares: R Gov. Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição

Linhares (centro): Av. Nogueira da Gama, 1197, Centro

Interior do Estado:

Aracruz: Av. Venâncio Flores, 1111, Centro

Barra de São Francisco: Av. Pref. Manoel Villa, 430, Centro

Iconha: Av Cel. Antonio Duarte, 223, Centro

Marataizes: Praça Antonio Jacques Soares, s/n, Barra

Nova Venécia: Av. Vitória, 112, Centro

Santa Teresa: Rua Ricardo Pasolini, 63, Centro

São Gabriel da Palha: Praça Barão do Rio Branco, 107, Centro

São Mateus: Av. Jones dos Santos Neves, 338, Centro

