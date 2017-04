Reajuste SAAE

Conforme decreto de Nº 32.572, de 31/03/2017, o executivo autorizou o reajuste essencial para manutenção e custas de insumos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Considerando que o saldo negativo do SAAE em 2016 foi de R$ 948.198,15 (novecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e quinze centavos), com custo médio apurado no mesmo ano de R$ 3,51 por metro cúbico de água e esgoto faturado; queda na arrecadação devido à crise hídrica, ocorrendo o aumento do custo de operação e a diminuição da receita, ademais, o último ajuste foi realizado há um 1 ano e 9 meses, colaborando para o déficit nas contas da autarquia. Não foram repassados para tarifa durante este período os valores inflacionados e atualizações necessárias para manter o equilíbrio financeiro da empresa, e arcar com os custos de mão de obra, energia elétrica, produtos químicos, reparos de rede e manutenção de equipamentos. Justifica-se assim, a correção financeira acumulada de 28%.

O reajuste refletirá na adição de todas as tarifas e serviços praticados pelo SAAE. Como por exemplo, a taxa mínima de consumo, de até dez metros cúbicos, sem esgoto que sairá de R$ 18,60 para R$ 23,80; na cota básica com tratamento de esgoto de R$ 27,90 para R$ 35,71.

O Diretor interino do SAAE, Wagner Carmo, ressalta a necessidade da população continuar utilizando de forma consciente a água, pois o desperdício onera o cidadão e município. Salienta ainda que além publicidade do ato e suas justificativas a população será notificada do reajuste na própria conta de água.