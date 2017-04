Vin Diesel fala sobre ter beijado Charlize Theron em cena de Velozes e Furiosos 8

Os dois, farão um par romântico na trama, com direito a um beijo épico já exibido no trailer do filme. Diesel afirmou em entrevista que beijar a loira nas gravações não foi nada ruim

-Velozes e Furiosos 8 estreia dia 13 de abril aqui no Brasil! E os fãs já estão ansiosos para conferir o longa, que trará Vin Diesel como o grande vilão. O personagem do ator, o famoso Dominic Toretto, irá contra a sua família e fará alianças com Cipher, interpretada por Charlize Theron. Os dois, inclusive, até farão um par romântico na trama, com direito a um beijo épico já exibido no trailer do filme. E segundo informações do site Just Jared, Diesel afirmou em entrevista que beijar a loira nas gravações não foi uma experiência nada ruim.

– Eu não reclamei de nada. Gary [o diretor] filmou a cena de várias maneiras… Charlize Theron não é uma parceira que beija mal. Existem coisas piores que podem acontecer com você, brinca o astro.

Diesel até deu uma levantadinha no ego ao dizer que a estrela deve ter gostado de beijá-lo também.

– Se eu acho que ela gostou? Bem, sim! Um beijo não mente, lábios não mentem.

Folha Vitória.