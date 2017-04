Brasil reconhece surto de febre amarela e mortes chegam a 70 no Espírito Santo

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (7), que desde dezembro do ano passado o Brasil tem confirmados confirmou 604 casos de febre amarela. E ainda 202 mortes devido à doença, sendo 70 somente no Espírito Santo. O estado capixaba ainda investiga mais 17 óbitos, conforme informação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Até agora, as unidades de saúde municipais e estaduais receberam 2.210 notificações, em 342 cidades brasileiras. Deste número, 604 casos foram confirmados, 552 ainda estão em investigação e 1.054 foram descartados. Das mais de 600 infecções confirmadas, 438 ocorreram em Minas Gerais, 148 no Espírito Santo, 11 no Rio de Janeiro, cinco em São Paulo e quatro no Pará.

No ES os casos confirmados foram nas cidades de Muniz Freire (06), Brejetuba (04), Colatina (04), Irupi (03), Domingos Martins (03), Ibatiba (02), Itarana (02), Laranja da Terra (02), Pancas (02), Afonso Cláudio (02), Conceição do Castelo (02), Santa Maria de Jetibá (02), Venda Nova do Imigrante (02), São Roque do Canaã (01), Vargem Alta (01), Conceição da Barra (01), Cariacica (01), Iúna (01), Santa Teresa (01), Marechal Floriano (01) e Aracruz (01).

Os 148 casos confirmados são dos prováveis municípios de infecção: Ibatiba (21), Colatina (18), Brejetuba (09), Muniz Freire (09), Conceição do Castelo (08), Castelo (07), Afonso Cláudio (06), Pancas (05), Serra (05), Laranja da Terra (05), Itaguaçu (05), Baixo Guandu (04), Itarana (04), São Roque do Canaã (04), Domingos Martins (04), Irupi (04), Marechal Floriano (04), Alfredo Chaves (03), Cachoeiro de Itapemirim (02), Santa Maria de Jetibá (02), Iúna (02), Santa Teresa (02), Santa Leopoldina (02), Vargem Alta (02), Venda Nova do Imigrante (02), Cariacica (02), Marilândia (01), Fundão (01), Ibiraçu (01), Aracruz (01), Ibitirama (01), Muqui (01) e Conceição da Barra (01).

Com isso, há 274 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes.