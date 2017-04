Fórum da Serra é arrombado e mais de 150 armas são roubadas

O crime aconteceu na tarde do último domingo (9). Os criminosos levaram mais de 150 armas de diferentes calibres. A ação será investigada pela polícia

Mais de 150 armas foram roubadas na tarde do último domingo (9) do fórum Des. João Manoel de Carvalho, no município da Serra.

De acordo com informações passadas pela polícia, armas de diversos calibres foram levadas. Uma equipe da Polícia Civil (PC) esteve no fórum para fazer o levantamento do material furtado e colher provas da ação dos suspeitos. Até o momento ninguém foi detido.

A equipe da TV Vitória tentou contato com o fórum, mas não conseguiu até o fechamento da matéria.

Folha Vitória.