Torta Capixaba: saiba quanto custa os principais ingredientes

O feriado da Semana Santa se aproxima, abrindo a temporada da famosa Torta Capixaba. Para atender a todos que se preparam para a produção da receita tradicional do Espírito Santo os supermercados já estão abastecidos com os principais ingredientes: bacalhau, azeitona, tomate, alho, cebola, ovos e azeite.

Os vendedores de palmito também já estão a postos com as cargas abastecidas para a época em que o produto é mais vendido. No entanto, com a crise a expectativa deles é que a venda este ano seja menor. Em Vitória os palmiteiros estão na avenida Dário Lourenço, nas imediações do Sambão do Povo. Nesta quinta-feira (06) foi o primeiro dia de vendas, com os palmitos de coqueiros que vieram da Bahia e de São Mateus, e custam, em média, de R$ 20 e R$ 30 a peça. Mas esse valor poderá aumentar conforme o passar dos dias.

“Estou a oito anos nesse ramo, sou de Linhares, mas os palmitos vêm da Bahia. É muito trabalhoso, por isso a partir de amanhã (sexta, 7) devemos aumentar o valor. De R$ 30 a peça, devemos elevar para R$ 40”, alertou Lindomar Pratt. Ele ainda informou que cada peça limpa deve pesar entre 3 a 4 quilos.

Já o vendedor de São Mateus, Dalmecy Ramos de Oliveira, acredita que por causa da crise os clientes vão preferir comprar o que for mais barato. “Estou vendendo a R$ 25, R$ 30 a peça, as menores ainda consigo fazer a R$ 20. Não tenho a intenção de aumentar o valor. Acho que o preço alto pode espantar o cliente. É melhor vender tudo do que ficar com o estoque agarrado”, ressaltou.

Os revendedores que dormem no local, devem permanecer até a quinta-feira Santa (13), ou até durar o estoque. A Prefeitura de Vitória informou que uma equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) está organizando os vendedores de palmito nesse ponto de comercialização. Banheiros químicos também foram instalados e a equipe da limpeza já está mobilizada para manter o ambiente limpo.

Outros ingredientes: Nos supermercados os ingredientes principais que compõem a torta, estão em destaque, alguns até em promoção. A reportagem coletou os preços em diversos supermercados e encontrou o quilo do bacalhau variando entre R$ 16 e R$ 59. Já o tomate, que teve uma nova alta, pode ser encontrado de R$ 3,98 o quilo e R$ 6,99 (quilo).

Confira os preços do principais ingredientes da torta capixaba:

– Rede Carone:

Bacalhau do porto: R$ 48,90 kg

Lombo de bacalhau: R$ 84,90 kg

Filé de bacalhau do porto: R$ 72,90 kg

Filé de peixe tipo bacalhau: R$ 27,50 kg

Ovo dúzia: branco R$ 5,79 | vermelho 6,79

Azeitona: inteira c/ caroço (200g) R$ 10,80 | inteira sem caroço (160g) R$ 6,30 | fatiada s/ caroço (155g) R$ 6,95 | a granel R$19,80 kg

Azeite: extra virgem Ibero (500ml) R$19,90 | extra virgem Filippo Berio (500ml) R$ 15,90

Tomate: R$ 6,99 kg

Cebola: R$ 2,49 kg

Alho: R$ 27,90 kg

Coentro: R$1,49 (maço)

– Rede Epa Supermercados

Bacalhau do porto: R$ 59,90 kg

Lombo de bacalhau: R$ 84,90 kg

Filé de peixe salgado: R$ 41,80 kg

Bacalhau Saithe: R$ 25,50 kg

Ovo dúzia: branco R$ 5,48 | vermelho 6,48

Azeite: extra virgem Andorinha (500ml) R$16,80 | extra virgem Cocinero (500ml) R$ 17,98

Azeitona: inteira c/ caroço (150g) R$ 3,99 | inteira sem caroço (180g) R$ 4,19 | fatiada s/ caroço (175g) R$ 6,99

Tomate: R$ 3,98 kg

Cebola: R$ 1,68 kg

Alho: R$ 22,80 kg

Coentro: R$0,98 (maço)

– Extra Plus

Bacalhau do porto: R$ 58,90 kg

Lombo de bacalhau: R$ 89,99 kg

Filé de Merluza: R$ 19,50 kg

Ovo dúzia: branco R$ 5,79 | vermelho 6,79

Azeitona: inteira c/ caroço (500g) pormoção R$ 7,98 | inteira s/ caroço (160g) R$ 8,78 | fatiada s/ caroço (175g) R$ 8,98

Azeite: extra virgem Terras do Sado (500ml) R$19,90 | extra virgem Coosur (500ml) R$ 17,99

Tomate: R$ 6,99 kg

Cebola: R$ 2,49 kg

Alho: R$ 19,98 kg

Coentro: R$1,99 (maço)

– Rede Extrabom

Lombo de bacalhau congelado: R$ 109,90 kg

Filé de Merluza: R$ 13,99 (500g)

Ovo dúzia: branco R$ 5,79 | vermelho 6,79

Azeitona: inteira c/ caroço (200g) R$ 7,19 | inteira sem caroço (155g) R$ 7,19 | fatiada s/ caroço (175g) R$ 7,89 | a granel s/ caroço R$ 2,86 (100g)

Azeite: extra virgem La Rivera (500ml) R$16,90 na promoção | extra virgem Galo (500ml) R$ 19,90 na promoção

Tomate: R$ 6,99 kg

Cebola: R$ 1,99 kg

Alho: R$ 20,00 kg

Coentro: R$1,49 (maço)

ESHOJE.