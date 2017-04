Doação: Alunos da FAACZ arrecadam materiais escolares para crianças carentes

Estudantes de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharia Civil da FAACZ arrecadaram no mês passado materiais escolares para crianças carentes da comunidade em torno da escola municipal Placidino Passos. A atividade foi orientada pelo professor da faculdade, Arismar Manéia, com base na prática de cidadania e ética em ação do Programa de Inclusão Social das Faculdades Integradas de Aracruz.

A entrega dos materiais aconteceu na última sexta-feira, 07 de abril, nas dependências da EMEF Placidino Passos. O evento contou com a participação dos alunos dos cursos de graduação, de funcionários da escola municipal, do prof. Arismar e da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, prof.ª Ivana Souza Marques.

“A FAACZ se orgulha de percebe que a inclusão e responsabilidade social estão cada vez mais presentes em suas práticas educativas. Os nossos alunos abraçam a causa e fazem acontecer. Foi um mês de discussões, arrecadações e debates sobre a relevância destas ações na comunidade em torno da escola municipal”, salientou o professor Arismar.

Segundo a pedagoga da EMEF Placidino Passos, Luzia Sagrillo, “esse trabalho da FAACZ é muito bem-vindo, pois sempre estamos precisando ajudar nossos alunos carentes. Parabenizo a iniciativa da faculdade, os professores, os alunos e demais participantes dessa ação social”.

FAACZ