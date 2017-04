Cursos de Engenharia da FAACZ firmam parceria e promovem ação social

Os cursos de Engenharia Civil, de Produção, Mecânica e Química da FAACZ em parceria com o CREAjr-ES Núcleo Aracruz, a ABEPRO Jovem e o 25º Grupo de Escoteiros do Jequitibá, organizaram uma Ação Social para arrecadação de donativos que serão entregues ao Recanto do Ancião, no bairro Itaputera, e Lar São José, em Jacupemba, distrito de Aracruz. Entre os dias 23 de março e 07 de abril os donativos foram arrecadados e movimentaram as turmas dos cursos de Engenharia da FAACZ. Os alunos foram incentivados não somente a colaborar com doações, mas também a participar da entrega dos donativos aos beneficiados.

“Trabalhamos em prol da comunidade, mas nunca esquecendo em promover uma educação superior de qualidade, visando a formação de profissionais éticos, com competência científica e técnica, comprometidos com o meio ambiente e de acordo com o objetivo dos cursos de Engenharia, proporcionando experiências importantes que melhorem a visão de mundo dos estudantes principalmente para as questões sociais em consonância com a atividade profissional que escolheram”, afirmou o coordenador dos cursos de Engenharia, prof. Harerton Dourado.

Foto: Ariel Cerri

Fonte: FAACZ