Meio ambiente e Resíduos Sólidos foi tema de palestra realizada na FAACZ

Nessa ultima quinta-feira (06/04), estudantes do 7º período de Administração da FAACZ organizaram uma palestra, no auditório da faculdade, sobre “Meio Ambiente e Resíduos Sólidos: Nossa responsabilidade”. Os temas abordados foram ministrados pelo biólogo Valber Campores, que é especialista em Gestão Ambiental e em Gestão Pública.

Valber foi secretário de meio ambiente da Prefeitura de Aracruz e explicou sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, além da importância da gestão dos resíduos sólidos para o meio ambiente. Participaram da palestra professores e alunos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis e das Engenharias Civil, de Produção, Mecânica e Química.

A atividade foi realizada em forma de microprojeto e faz parte do aprendizado dos acadêmicos, do conteúdo ministrado pelo prof. Alex Sandro Ferreira Bernardes, na disciplina de Gestão e Responsabilidade Social. O microprojeto “Praia Limpa” foi executado pelos alunos do 7º período de Administração: Ariely Pereira do Nascimento, Danielly da Silva Prado, Fábio Casotto, Fernando da Silva Cerri, Guilherme Campagnaro Carrareto, Jucimara dos Santos Resende, Kened Alexandre Ferreira, Lucas Bernardo de Oliveira, Mayara Vicente Casotto, Marilia Dias Patrício, Thiago Nunes Tonon e Vasileia de Jesus Mavraki.

A primeira ação do “Praia Limpa” aconteceu no último sábado, 1º de abril, na orla da praia de Barra do Sahy e culminou com a palestra realizada na FAACZ. Na praia, os estudantes de Administração fizeram um trabalho de conscientização com moradores e pescadores da região por meio de panfletagem, quanto à importância de se manter a praia limpa e de se fazer o recolhimento dos lixos na área de restinga.

Opinião de quem participou da ação

“Os moradores, os visitantes das praias que acham que o lixo que eles deixam para trás serve para alguma coisa e na verdade não serve para nada. Tem que vir à praia, pegar seu lixo, recolher e dar um descarte em lugares adequados”, explicou Genivaldo Lima de Angeli, presidente da Associação de Comércio de Barra do Sahy e vice-presidente da Associação de Moradores de Barra do Sahy.

“Percebemos que a praia estava bem limpa, diferente de outros projetos que as pessoas falaram. Por mais que a Prefeitura de Aracruz tenha feito a limpeza, foi muito bom e muito gratificante ver que as pessoas estão se conscientizando”, disse a aluna do 7º período de Administração, Marilia Dias Patrício.

“Encontramos pouco lixo, o que é positivo para a população de Aracruz, porém temos que levar em consideração o fato de ser baixa temporada. Fizemos a distribuição de panfletos e conversamos com os moradores, demos dicas e pedimos suas opiniões. Um trabalho bem legal de ser feito”, afirmou Ariely Pereira do Nascimento, que também faz parte da equipe do Praia Limpa junto com a Marilia.

Fonte: Faacz