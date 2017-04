BR-101 será interditada para detonação de rocha nesta quarta-feira (12)

A BR-101, em Ibiraçu, será totalmente interditada no início da tarde desta quarta-feira, dia 12, devido as obras de duplicação. A interdição será necessária para detonação de rochas às margens da rodovia, na altura do km 218. O bloqueio total da pista acontecerá às 13 horas, com previsão de liberação às 14 horas.

A pedra que será detonada fica no sentido sul da rodovia, na área rural do município de Ibiraçu. Para a segurança do usuário, 500 metros de área serão interditados para o acionamento dos explosivos. Nesta área de segurança, todos os acessos para a rodovia também serão bloqueados.

A interdição total do tráfego será realizada 5 min antecedente a detonação. O fluxo de veículos só será liberado após a limpeza da pista e a verificação da pista, que será realizada pela equipe de segurança.

Por se tratar de área rural, não há moradias próximas ao local da detonação, por isso, não haverá a necessidade de evacuação de pessoas. A equipe técnica da Eco101 também não identificou edificações no raio de isolamento, tornando o procedimento mais seguro.

A Eco101 é a concessionária responsável pela administração de 476 quilômetros da BR-101 desde Mucuri, no sul da Bahia, até Mimoso do Sul, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Controlada pelos grupos EcoRodovias, SBS Engenharia e Centauros Participações. Ao longo dos 25 anos de concessão, serão implantados 32 trevos em desnível e 24 rotatórias em nível, 36 quilômetros de vias marginais, 19 passarelas, além de todo serviço para monitoramento, atendimento e socorro nas rodovias. A Eco101 disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 7701 101.