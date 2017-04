Cinema na Sala de Aula: Uma forma diferente de aprender e ensinar

Alunos do 1º Ciclo, Módulo II (Educação e Diversidade) do curso de Pedagogia da FAACZ participaram no mês passado do Projeto “Cinema na Sala de Aula”, orientados pela prof.ª Me. Lúcia Maria Giostri Cardoso, da disciplina de Prática de Ensino II. A professora selecionou filmes que retratassem os valores éticos como: amizade, cooperação, diálogo, responsabilidade, respeito, dentre outros e que também refletissem sobre a prática docente, como: autoridade do professor, relacionamento professor-aluno, metodologia de trabalho, sistemática de avaliação, etc.

Em seguida, a turma foi dividida em seis grupos, sendo sorteado um filme para cada grupo. Os filmes selecionados foram: Escritores da Liberdade (2007), O Clube do Imperador (2002), Entre os Muros da Escola (2008), Além da Sala de Aula (2011), Mr. Holland – Adorável Professor (1995) e Sociedade dos Poetas Mortos (1989). Cada grupo, após assistir o filme, elaborou um relatório observando: as intenções do diretor, os recursos mais explorados, o conteúdo, a qualidade, os valores éticos e a prática docente.

A prof.ª Lúcia explicou a dinâmica da atividade: “Na apresentação em sala de aula cada grupo separou as cenas que destacaram os valores éticos e a prática docente. Logo depois, foi realizada a auto e hétero avaliação oral e escrita, onde puderam observar as contribuições do filme para o estudo da disciplina de Prática de Ensino II e para a sua formação, além de trabalhar a questão das diferenças humanas, sociais, culturais e a discriminação e se os papeis dos personagens do filme eram fictícios ou se parecem com pessoas conhecidas do nosso dia a dia”.

Para o grupo “Escritores da Liberdade”, “o filme contribuiu significativamente para entendermos nosso papel como futuros professores, a realidade que podemos encontrar e a importância da nossa posição na vida dos alunos. A mudança que podemos fazer na vida de alguém, a partir do momento em que começamos a encontrar e buscar soluções dentro da nossa sala de aula. Conhecermos a realidade dos nossos alunos e acreditar neles, ao invés de só enxergar problemas”.

Segundo os componentes do grupo “O Clube do Imperador”, “o filme contribuiu muito para nossas reflexões diárias, em relação aos bons exemplos de prática docente. Agora entendemos melhor alguns conceitos pedagógicos ensinados em sala de aula. Além dos bons exemplos, a ética, a moral, os valores que devem ser passados em sala de aula ficaram em nossos pensamentos como modelo a seguir e como parte fundamental no processo de ensino”.

“O filme contribuiu para termos uma visão realista das escolas e das eventualidades que um profissional docente possa se deparar e as possíveis posturas e a forma de trabalhar com nossos alunos”, explicou a equipe do “Entre os Muros da Escola”.

Para os componentes do grupo “Mr. Holland – Adorável Professor”, “o filme contribuiu muito para a nossa vida particular e profissional. Nos fez ter uma nova visão sobre nós e nossos sonhos e que as mudanças acontecem o tempo todo”.



“Nos fez refletir sobre o tipo de docente que queremos ser e sobre a importância da adaptação ao novo e a incessante busca para melhorar a nossa formação”, afirmaram os integrantes do grupo “Além da Sala de Aula”.

Segundo a equipe do grupo “Sociedade dos Poetas Mortos”, “o filme possibilitou ver que temos que ter em mente que a decisão do futuro cabe a cada um a melhor opção. Ensinou-nos o valor de um bom professor e o respeito às diversidades”.

“Encerramos o projeto com a reflexão de Teixeira, 2006, p. 8 que diz: … ver filmes, discuti-los, interpretá-los é uma via para ultrapassar as nossas arraigadas posturas etnocêntricas e avaliações preconceituosas…, pois o cinema é uma fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento, além de ser uma ótima alternativa para diversificar o método de ensino nas salas de aula”, ressaltou a professora Lúcia, que também é coordenadora do curso de Pedagogia.

FAACZ