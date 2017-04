Estudantes de Ciências Contábeis da FAACZ tiram dúvidas sobre Imposto de Renda 2017

No dia 18 de abril, alunos do 7º Período de Ciências Contábeis da FAACZ estarão prestando informações sobre o adequado preenchimento do formulário da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano de 2017. As orientações acontecem na praça de alimentação do Shopping Oriundi, a partir das 19 horas. A atividade será supervisionada pela professora Isabela Borges e faz parte do conteúdo da disciplina Prática Contábil, com o objetivo de propiciar ao aluno um contato efetivo com a realidade da atividade profissional do contabilista.

Na ocasião serão abordadas e esclarecidas dúvidas frequentes quanto: Obrigatoriedade em declarar, despesas dedutíveis, prazo de entrega, multa, imposto a restituir ou a pagar, modelos de tributação simplificada e completa, dentre outras situações. Vale lembrar que, a data final para a entrega da declaração do IRPF 2017 será no dia 28 de abril e é obrigatório para pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano base de 2016.

