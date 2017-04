Inscrições abertas para cursos de aperfeiçoamento

Estão abertas as inscrições para os cursos de aperfeiçoamento da FAACZ em AutoCAD 2D (40h) e Excel Avançado (40h) no Setor de Protocolo, de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h. Os pagamentos serão feitos no Setor de Tesouraria. O valor de cada curso é R$ 290,00 à vista no Cartão de Débito ou parcelado em até 4x sem juros no Cartão de Crédito. As vagas são limitadas.

As aulas acontecem aos sábados nos dias 13, 20 e 27 de maio e 03 de junho, das 8h às 17h, e são ministradas por professores especialistas em suas áreas de atuação. No mês de julho serão ofertados os cursos de MS Project (40h) e de Fotografia (20h). Mais informações sobre os cursos de aperfeiçoamento no Setor Comercial, pelo telefone (27) 3302-8063, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h e das 18h às 21h.

FAACZ