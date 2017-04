5 atitudes da dieta Whole 30 para emagrecer e mudar seus hábitos.

Você é daquelas que não consegue apreciar um pedaço de pizza ou um bolo de chocolate sem se sentir culpada? Pode parar! Permitir-se comer alimentos que você gosta e saboreá-los é fundamental para levar uma vida saudável e garantir bons hábitos alimentares. E não somos nós que estamos afirmando isso, não. Muitos especialistas vêm defendendo que dieta boa é aquela que nos faz feliz.

Entre os experts que levantam essa bandeira está Melissa Hartwig, cocriadora do programa alimentar Whole 30, cuja proposta é ajudar as pessoas a descobrirem, em 30 dias, quais alimentos combinam ou não com seus organismos. A ideia é ir além da perda de peso – é transformar seus hábitos.

No livro Food Freedom Forever: Letting Go of Bad Habits, Guilt, and Anxiety Around Food (“Liberdade da comida para sempre: como se livrar de maus hábitos, culpa e ansiedade com a comida”, em tradução livre para o português), Melissa aponta alguns passos capazes de mudar suas atitudes em relação ao alimento para você retomar o controle das suas escolhas à mesa. A seguir, confira cinco sugestões da especialista.

1. Pare de categorizar os alimentos como bons ou ruins

A tática só serve para fazê-la se sentir culpada caso dê uma escorregada. Que tal colocar o foco onde realmente importa? Em vez de bom ou ruim, tente encarar cada um dos itens escolhidos de acordo com sua oferta nutricional. “Todos os alimentos possuem um valor nutritivo. Muitos dos que não são caracterizados como bons ainda oferecem benefícios”, ensina Gabriela Cilla, nutricionista da Estima Nutrição, em São Paulo.

2. Respire fundo

Quando você começa a dedicar um esforço extra àquele conflito ‘como ou não como?’, seu nível de stress aumenta e sua respiração entra em modo de pânico. Ao inspirar profundamente, você manda um sinal ao sistema nervoso central avisando que está tudo sob controle e quebra esse ciclo, acionando mais facilmente a sua força de vontade para resistir.

3. Celebre as conquistas além do peso

O principal objetivo da maioria das dietas é o emagrecimento. Mas procure valorizar também outros resultados, como o ganho de energia, a melhora da aparência da pele, o fortalecimento do cabelo e a ausência de dor de cabeça. “Essas coisas devem ser encaradas como pequenas conquistas, pois a dieta vai muito além da eliminação de peso. Tem a ver com tomar as rédeas do controle do nosso próprio corpo”, explica Gabriela.

4. Espere 15 minutos antes de comer o que está à sua frente

Ao invés de recusar aquela batata frita de cara e passar vontade, faça uma pausa. Assim, você dá tempo para que o cérebro avalie se a vontade de comer é real ou se você só está entediada, ansiosa ou se sentindo pra baixo. Se depois de 15 minutos você ainda estiver com água na boca, vá em frente e seja feliz.

5. Saboreie a comida

Hábitos como mastigar pouco, comer rápido, falar durante a refeição e até pedir uma bebida para acompanhar o prato prejudicam o processo de emagrecimento. “Sentir o gosto da comida e prestar atenção ao alimento enquanto se come são ações que, por mais simples que possam parecer, aumentam a saciedade e a percepção alimentar”, assegura Gabriela.

fonte: M de mulher.