7 TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO PARA 2017

1. Verde-escuro

Se o assunto for cor, o verde-escuro é a aposta certa para o ano. Que tal uma poltrona, um sofá ou um buffet neste tom? As peças combinam bem com o estilo retrô ou escandinavo.

Projeto da arquiteta Flavia Petrossi (Foto: Luis Gomes)

2. Tijolinhos

Os fãs desse revestimento podem ficar felizes. Em 2017, ele será uma tendência na decoração. Ele é um ótimo aliado em espaços industriais e ainda traz a sensação de aconchego ao ambiente. Um outro ponto interessante é que eles deixam o lar com uma cara rústica.

Revestir uma parede do escritório com cortiça é uma opção econô(Foto: Pinterest/Reprodução)

3. Cortiça

Já imaginou uma parede de cortiça? É uma ideia criativa e com design interessante. Além disso, é personalizável porque você pode prender mensagens e fotos. Que tal trazer uma dessas para o escritório? E mais: esse material é aconchegante e mantém os ambientes aquecidos.

Turquesa, o veludo da Donatelli forra a cabeceira da cama, com capitonê. Manta, colcha e almofadas da Trousseau. Baú da L’Oeil, com vaso e luminária vintage, da Loja Teo (Foto: Edu Castello/Editora Globo)

4. Camas luxuosas

Chegou a hora de trocar a sua cama. A aposta para 2017 são os móveis com cabeceiras de veludo. Muitos hotéis de luxo e casas de celebridades já possuem o item. Então, é só questão de tempo até você se render a uma dessas.

Nobre e atemporal, o mármore deixa qualquer ambiente elegante (Foto: Pinterest/Reprodução)

5. Mesas de mármore

O mármore é um material nobre que torna o ambiente elegante. Se você quer deixar sua sala mais estilosa, invista neste único item. Além disso, é possível escolher entre diversos tons.

Repare na pele artificial que reveste a cadeira da blogueira britânica Niki Brantmark, do My Scandinavian Home (Foto: My Scandinavian Home/Divulgação)

6. Cadeiras com pele artificial

Móveis revestidos com pele artificial vão continuar em destaque em 2017, principalmente as cadeiras. Elegantes, com design incomum, as peles trazem um charme a qualquer ambiente. Que tal escolher uma dessas para o seu home office?

Projeto do arquiteto Mauricio Arruda (Foto: Lufe Gomes/Casa e Jardim)

7. Banco estilo industrial

O estilo industrial promete continuar em destaque. Que tal aproveitar a onda e substituir as cadeiras de sua cozinha por bancos de bar? São peças descontraídas e as visitas vão adorar!