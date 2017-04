Motorista para em sinal e tem celular roubado por pedestre em Vitória

Um homem suspeito de roubar celulares dentro de veículos parados em semáforos foi preso. De acordo com a polícia, Thiago Pereira de Castro, detido na última quarta-feira (12), ficava parado próximo a um sinal na Reta da Penha, em Vitória, esperando aparecer uma vítima com o vidro do carro aberto.

Uma das vítimas foi uma autônoma de 28 anos, que voltava do trabalho. A vítima contou que estava no banco do carona, com o vidro abaixado. Por estar dentro do veículo, ela imaginou que estaria segura. O sinal fechou, o veículo parou e Thiago se aproximou. Ela levou um susto enquanto ele levava o celular.

Depois de abordar a vítima, o suspeito passou em frente a Companhia da Polícia Militar e ainda escondeu o celular furtado no Campo do Santa Cruz, que fica exatamente ao lado da base da PM.

O suspeito foi abordado pela Polícia Militar próximo ao campo. No mato foram encontrados alguns celulares. A vítima o reconheceu e Thiago foi autuado por furto. Na manhã desta quinta-feira (13) foi levado para o Centro de Triagem de Viana.