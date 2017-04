Quiche de frango com brócolis

Modo de preparo

Coloque o forno para pré aquecer em 180ºC.

Unte uma forma com azeite de oliva.

No liquidificador, bata o pão, o azeite e a água.

Deixe bater até que o pão esteja totalmente desfeito.

Coloque essa mistura na forma, espalhando bem para cobrir todo o fundo.

Leve ao forno por 12 minutos, ou até que forme uma crosta dourada.

Coloque o peito de frango para cozinhar com a cebola e o alho, tempere com sal, e deixe no fogo até que esteja bom para desfiar.

Deixe esfriar, e desfie o peito, ou corte-o em pedaços pequenos.

Pegue o que restar do alho cozido e da cebola que estavam no frango, misture com os ovos, com o iorgute natural, sal, pimenta, leite fervido e noz moscada.

Faça camadas sobre a crosta assada.

Primeiro com o frango, depois com o brócolis e em seguida com a mistura de ovos.

Rale o queijo, e polvilhe por cima.

Asse por cerca de 40 minutos.

*Receita cedida pela Granja Mantiqueira