Receitas leve de bacalhau para a Páscoa.

Modo de preparo

Em uma panela funda com água fervente, mergulhe o bacalhau dessalgado por 1 minuto. Retire com cuidado e reserve. Na água do cozimento do bacalhau, cozinhe a vagem (ou os brócolis) por 2 minutos. Passe na água fria, escorra e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Reserve.

Na mesma água, cozinhe as cebolas por 2 minutos e as batatas por 5. Escorra e junte à vagem (ou aos brócolis). Faça o mesmo com o bacalhau. Doure o alho em parte do azeite e espalhe sobre as postas. Regue com o restante do azeite.

Polvilhe com o sal e a pimenta. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente (não deixe ressecar).

Dica: comece a dessalgar o bacalhau 48 horas antes. Coloque numa vasilha com água e mantenha na geladeira. Troque a água algumas vezes (experimente uma lasca retirada da parte mais grossa da posta para saber se está bom de sal – o ideal é não precisar acrescentar sal no preparo).

Receita sugerida pela nutricionista Andrezza Botellho, de São Paulo.