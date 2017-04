APRENDA FAZER UMA AUTOMASSAGEM CORPORAL

Sabe aquele dia estressante em que você só quer chegar em casa e relaxar? Agora imagine se você souber fazer uma automassagem corporal.

Claro que ninguém aqui vai te ensinar a ser profissional ou sugerir contorcionismo. Nada disso. Mas com alguns exercícios simples dá até para se sentir em uma clínica de estética sem sair de casa.

A automassagem, além de rápida e econômica, promove relaxamento, alívio das tensões emocionais e diminuição de dores musculares. É o que garantem especialistas no assunto, como o médico em medicina estética, Dr. Paulo Kogake.

Ele diz que essa massagem, inclusive, pode ser potencializada e oferecer benefícios modeladores. “É possível associá-la a drenagem linfática com o objetivo de estimular os gânglios linfáticos e acelerar a eliminação de toxinas e do liquido em excesso”, explica Dr. Kogake.

Em outras palavras, há a possibilidade de dar adeus àquela celulite horrorosa, se livrar da gordurinha localizada que tanto incomoda ou modelar parte do corpo. Isso porque na modelação corporal, a técnica atua nas camadas de tecido com maior acúmulo de gordura como abdômen, braços, pernas e cintura.

Para conseguir esses benefícios, o indicado é fazer a massagem três vezes por semana, como se fosse um ritual depois do banho. O tempo de execução demora, em média, de 20 a 30 minutos.

Quem se interessou e vai arriscar, a dica é usar cremes que potencializem a ação da massagem. O ideal são aqueles com cafeína, L-Carnitina, algas, produtos firmadores como Elastina, Colágeno e Raffermine, Vitamina C, antioxidantes e também bons hidratantes. Para descobrir, basta ler as informações nos rótulos do produto.

Claro que é sempre bom lembrar da importância de realizar procedimentos estéticos com acompanhamento de um profissional especializado. Do contrário, o resultado talvez não seja exatamente como o esperado e as consequências podem insatisfatórias.

Massagem corporal: 30 minutos

Ação no corpo todo: pressione fortemente o centro da sola do pé

Alivio de dores na coluna cervical: pressione o lado direito da nuca com os dedos da mão esquerda e vice-versa.

Diminuição do estresse/dores de cabeça: pressione as têmporas de maneira cadenciada.

Efeito relaxante: pressione o polegar entre as sobrancelhas, bem como o topo da cabeça.

Relaxamento da região sacral: deite com as costas flexionadas e mexa as pernas para ambos os lados.

Por Natália Farah