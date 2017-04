Festa da Penha: Instalação do terço gigante no Convento abre os festejos

Neste sábado (15) um dos principais símbolos da Festa da Penha será instalado. Há 19 anos confeccionado pelo médico Osmar Sales, e voluntários, o Terço Gigante será colocado nas palmeiras do Convento na Penha na manhã do Sábado de Aleluia, um dia antes do inicio da maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior do Brasil.

Os últimos detalhes da montagem do terço foi realizado durante a tarde desta quinta-feira (13), na Casa Verde do Convento. Na noite de sexta-feira (14), ele será montado no Campinho do Convento, e no sábado (15) após a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do ES, o terço será colocado no local tradicional, afirmou Sales.

Este ano de acordo com o médico, o terço será uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que completa 300 anos. “Já comecei a confecção a mais ou menos uns 15 dias. Desta vez ele terá uma forma mais artística, todo em tons de azul, virá com seis coroas e várias contas de pérola. A muito tempo que queria homenageá-la e nada melhor que nos seus 300 anos”.

O terço chega a 21 metros segundo, Sales, e seu trabalho começou após a visita do Papa João Paulo ao Rio de Janeiro. “Durante sua missa tinha um terço gigante, e minha tia teve a ideia, queríamos fazer um que subisse no espaço, mas como ficou pesado, colocamos no Convento”, afirmou. Para Sales essa é uma forma de demonstrar sua fé. “Faço isso como demonstração de carinho e para reavivar um símbolo de meditação. Uma união de fé e arte, uma forma de homenagear e reabastecer a própria fé”, acrescentou.

Junto com o médico trabalham cerca de oito pessoas de forma fixa e próximo do fim, Sales conta com a ajuda de mais voluntários. De confecção do terço, são cerca de dois meses, mas a ideia começa bem antes. “Eu penso bem antes no projeto e tema do terço. Por exemplo, do ano que vem eu já tenho o tema. Mas no final, o projeto sofre muitas modificação és em relação ao inicial, os voluntários também oferecem suas opiniões. É especial ver um trabalho plantado desta forma e ainda como o símbolo da Festa da Penha”.

Programação Festa da Penha 2017

A Festa da Penha deste ano que começa no dia 16 de abril e vai até o dia 24, terá uma programação diferente com teatro, shows e apresentação de orquestra sinfônica no período da noite. Este ano o transporte da imagem de Nossa Senhora da Penha, também será diferente. Se antes ela era levada direto para a Catedral de Vitória, dessa vez a imagem será conduzida do Convento até a Escola de Aprendizes Marinheiros pelos participantes das romarias dos adolescentes e dos deficientes, atravessará a Baía de Vitória até a Capitania dos Portos e em seguida para a Catedral de Vitória. Durante os nove dias da festa, são esperadas aproximadamente dois milhões de pessoas.

Confira a programação completa da Festa

16 de abril (Domingo de Páscoa)

Bênção da Romaria dos Cavaleiros às 10h na Prainha e Abertura no Campinho do Convento às 14h30 (área pastoral Vila Velha).

17 de abril (segunda-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral Serrana).

Simpósio Mariano no Santuário de Vila Velha às 19h30.

18 de abril (terça-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral Cariacica/Viana).

Celebração e bênção para casais no Campinho às 20h.

19 de abril (quarta-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral Benevente).

Apresentação do Grupo de Teatro Shalom no Campinho do Convento às 19h30.

20 de abril (quinta-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 – Romaria dos militares (área pastoral Serra/Fundão).

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha às 19h30.

21 de abril (sexta-feira)

Oitavário com missa no Campinho às 14h30 (área pastoral de Vitória).

Cantando com Maria (Frei Florival, Frei Paulo Cesar e Jovens de Terra Vermelha) no Campinho às 19h30.

22 de abril (sábado)

Romaria da Diocese de São Mateus às 8h no Campinho.

Romaria das pessoas com deficiência às 8h – Pça. Duque de Caxias.

Missa da Romaria dos Adolescentes no Campinho às 11h – saída da imagem de Nossa Senhora para a Catedral.

Oitavário com missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho às 14h30.

Romaria dos homens com saída da catedral às 19h.

Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha.

23 de abril (domingo)

Missa da Diocese de Colatina no Campinho às 8h.

Bênção da Romaria dos motociclistas na Prainha às 10h.

Romaria das mulheres com saída do Santuário de Vila Velha às 16h.

Missa da Romaria das mulheres na Prainha às 17h.

Apresentação do Coral da ArcelorMittal na Prainha às 19h.

24 de abril (segunda-feira)

Missa da CRB e Seminário no Campinho às 7h.

Romaria dos ciclistas com saída às 8h de Cobilândia.

Apresentação das Bandas de Congo no Campinho às 9h

Missa das pastorais sociais no Campinho às 10h.

Missa de encerramento na Prainha às 16h.

Horários das missas na capela do Convento

Dia 16 de abril: 5h, 7h, 9h e 11h

De 17 a 21 de abril: 6h, 7h, 8h e 9h30

Dia 22 de abril: 6h, 7h30 e 11h

Dia 23 de abril: 5h, 7h, 11h e 14h

Dia 24 de abril: 0h, 2h, 6h, 9h e 12h

