Freis do Convento convocam fiéis para contribuírem com manutenção

Nos últimos meses o Convento da Penha sensibilizou a população com fatos que marcaram a todos e acabaram por expor a fragilidade econômica da instituição perante a constante necessidade de investimentos em infraestrutura. Dentre os problemas que chamaram a arenção dos freis foi o assalto, no qual amarraram o frei Pedro Engel, diante da dificuldade do Convento em não poder manter uma equipe de segurança no local, o que facilitou a ação dos criminosos; e também o apagão em que o Convento ficou às escuras por não ter dinheiro para pagar as contas de energia.

Diante de tantos desafios, os freis decidiram que não poderiam continuar desprovidos dos recursos financeiros tão importantes para a manutenção e investimentos em infraestrutura, indispensáveis para garantirem melhores condições de acolhimento aos milhares de turistas que peregrinam no Convento durante o ano. E para isto, decidiram por convocar a toda a população capixaba a contribuírem com o pleno funcionamento desta obra de evangelização.

E o meio encontrado para viabilizar os projetos de melhorias no Convento foi a revitalização da campanha oficial dos devotos do convento da Penha, que é carinhosamente chamada de AMIGOS DO CONVENTO.

Instalação do terço gigante

Antes do lançamento da Campanha Amigos do Convento, haverá a tradicional instalação do terço gigante entre as palmeiras a partir das 8h, marcando o início da Festa da Penha. Neste ano, o terço será uma homenagem aos 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba e será formado por seis coroas nas contas do Pai-Nosso, representando a coroação de Nossa Senhora e 5780 flores de EVA fixadas nas contas das Ave-Marias.



ESHOJE.