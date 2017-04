Prefeitura de Afonso Cláudio seleciona todos os níveis

A Prefeitura de Afonso Cláudio, a 136 km de Vitória, vai abrir inscrições em processo seletivo de nível fundamental, médio e superior, com objetivo de formar cadastro de reserva para contratação temporária. Os contratados terão carga horária entre 25 e 40 horas semanais.

O total é de 24 vagas. São nove de nível fundamental com remuneração de R$ 603 e R$ 937, sendo cinco para recreador social e quatro para caseiras sociais; e cinco de nível médio com ganhos de R$ 937 e R$ 1.171, sendo três para facilitador de oficina, uma para apoio administrativo e uma para cuidador social.

Também há dez vagas de nível superior com vencimentos entre R$1.213 e R$2.503, distribuídas da seguinte forma: quatro para orientador social, duas para educador físico, uma para articulador de inclusão produtiva, uma para assistente social, uma para psicólogo e uma para técnico de referência do SCFV.

As inscrições podem ser realizadas de 17 a 19 de abril no Salão de Reuniões da Prefeitura de Afonso Cláudio, localizado na Praça da Independência, nº 341, Centro. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar currículo e cópia simples de documentos pessoais, requisitos e títulos.

A primeira etapa será de análise de títulos, considerando tempo de serviço e certificados, com pontuação máxima de 60 pontos, enquanto a segunda etapa consistirá na realização de dinâmica de grupo, nos dias 2 e 3 de maio, com pontuação máxima de 40 pontos. Caso haja empate na pontuação, será selecionado o candidato que obtiver mais pontos na dinâmica de grupo e tiver mais idade.

O resultado final será publicado no dia 8 de maio no site oficial da Prefeitura (http://www.afonsoclaudio.es.gov.br) e no site da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – Amunes (www.amunes.org.br). O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Por Cristiano Stefenoni – Folha Vitória