Musa fitness chama atenção por semelhança com Bruna Marquezine

No Instagram, a ex-modelo esbanja beleza com o corpo malhado e bem cuidado. A musa encerrou as atividades de modelo e agora se dedica ao fisiculturismo

A Musa fitness, Michelle Lewin, 31 anos, vem ganhando destaque nas Redes Sociais. No Instagram, a ex-modelo esbanja beleza com o corpo malhado e bem cuidado. A musa encerrou as atividades de modelo e agora se dedica ao fisiculturismo. Mas é outra coisa que está chamando atenção dos internautas. Michelle Lewin é muito parecida com Bruna Marquizine.

Conhecida como “La Cuerpa”, a musa é considerada como um dos bumbuns mais perfeitos da web. A moça é casada há cinco anos com um personal trainer sueco e torce para o Barcelona, time em que joga Neymar, namorado da atriz brasileira.

Folha Vitória.