Semana com previsão de pancadas de chuva, mas sol e calor

A segunda-feira (17) pós-feriado começa com sol ao longo do dia e pancadas de chuva rápidas à noite, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A temperatura mínima é de 19°C e máxima de 34°C.

Na metade sul e sul da Região Nordeste o número de nuvens aumenta no decorrer da tarde, com pancadas de chuva a na região Serrana e Caparaó, além de chuva rápida à noite nas demais áreas. Nas outras localidades do estado há variação de nebulosidade ao longo do dia, mas sem chuva.

A terça-feira começa com variação de nuvens, sem chuva e vento de moderada intensidade no litoral. A mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. No litoral sul e da Grande Vitória há períodos de sol intercalando com céu nublado.

Na quarta-feira o dia abre com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 18 °C e máxima de 31 °C. A quinta-feira será de sol ao longo do dia e chuvas rápidas à noite na Grande Vitória, leste da Região Serrana, Região Sul e sul da Região Nordeste. As demais áreas do Estado têm variação de nuvens, sem previsão de chuva.

Já a sexta-feira terá chuvas rápidas entre a madrugada e o começo da manhã na Grande Vitória, leste da Região Serrana e da Região Sul e no sul da Região Nordeste. O sol predomina e não chove nas demais áreas do estado. A temperatura varia entre 18 °C e 33 °C.

ESHOJE.