Tons quentes marcam Outono 2017 da Hering

Inspirada pelos estilos urbano e folk, a nova coleção da Hering chega às lojas abusando dos tons quentes, como red wine e burgundy, presentes em diversas peças como shorts e blusas. Assim como o caramelo, cor coringa da estação, que aparece em vestidos e shorts. Já o verde militar, queridinho das últimas temporadas, está de volta e poderá ser encontrado em jaquetas, blusas e calças.

O tricô, peça essencial para o guarda-roupa de Outono, ganha versões off white e greige, perfeitos para compor looks minimalistas, mas cheios de estilo. Para as estampas étnicas e florais, os desenhos aparecem em tons de bordô, preto e azul, e são contrapostos com fundos escuros ou off white. O animal print também está presente com as tradicionais cores de onça.

