Universitários de Engenharia da FAACZ fazem visita técnica a empresas em Linhares

Estudantes de Engenharia de Produção e de Engenharia Mecânica da FAACZ conheceram os processos de produção e de fabricação das empresas Ducoco Alimentos, Panan Móveis e Móveis Peroba instaladas no município de Linhares. Os professores Hermes Renato Pessotti e Maxwell Scardini Kaiser acompanharam os universitários durante as visitas técnicas que foram realizadas em parceria com o Núcleo Capixaba de Estudantes de Engenharia de Produção (NUCAEEP) e a Associação Brasileira de Engenharia de Produção Jovem (ABEPRO Jovem) no Espírito Santo.

Na Ducoco, os alunos assistiram a um vídeo de apresentação da empresa para entender sobre o negócio e receberam todos os equipamentos de segurança necessários, por se tratar de uma empresa de alimentos. Em seguida, puderam conhecer a linha de produção e os processos de fabricação de côco ralado e leite de côco, acompanhados pelo supervisor de produção da empresa. Além disso, os universitários conheceram todo o processo de rastreabilidade utilizado.

Nas empresas Móveis Peroba, especializada em móveis infantis, e Panan Móveis, que produz roupeiros em geral, os alunos conheceram a linha de produção de uma indústria moveleira e tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas com profissionais experientes sobre como funciona o planejamento e controle da produção, bem como as ferramentas utilizadas, como o plano mestre de produção e de corte, além de conhecer uma amostra dos produtos finais nos showroom das respectivas empresas.

Saiba a opinião de quem participou da atividade

“As visitas foram muito produtivas, pois foi possível ver na prática a aplicabilidade dos processos. Além disso, fiquei encantada com a tecnologia envolvida”, afirmou Gilmara do Nascimento Lima do 7º período de Engenharia de Produção.

“Pude conhecer a realidade da profissão. Todas as empresas nos receberam muito bem e foram prestativas, tirando todas as nossas dúvidas”, ressaltou Júlia Campagnaro do 9º período de Engenharia de Produção.

Por Alessandro Bitti – FSJB/FAACZ