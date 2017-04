GRIPE: Começou a vacinação contra a “Influenza” em Aracruz

Com a aproximação do inverno, uma das preocupações da Prefeitura de Aracruz é com as condições favoráveis que se estabelecem para a transmissão do vírus da gripe. Visando a proteção da população contra a doença, a Secretaria de Saúde (Semsa) iniciou a vacinação nesta segunda-feira (17) em todas as Unidades de Saúde do município, nos horários normais de atendimento (7h às 16h), para os grupos com recomendação apontados pelo Ministério da Saúde.

Ao todo, cerca de 25.870 pessoas devem ser vacinadas no município. A vacinação vai até 26 de maio. No dia 13 de maio, sábado, será feita a mobilização nacional. A vacina desta campanha é trivalente, com componentes dos vírus H1N1, H3N2 e B.

As doses estão disponíveis para pessoas mais suscetíveis a desenvolver complicações devido ao vírus. A vacina estará disponível para os seguintes grupos: Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos 11 meses e 29 dias); Gestantes; Puérperas (até 45 dias após o parto); População privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional; Trabalhadores da saúde; Povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais; Pessoas portadoras de doenças crônicas Professores das escolas públicas e privadas. APEI Auxiliar de professor de Educação Infantil (APEI ) e Auxiliar de professor de Educação Especial (APEE).

De acordo com a coordenadora de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Semsa, Valquíria Scarpati, a vacina protege contra as complicações que podem decorrer de gripes, principalmente na chegada do inverno. “As crianças,

nesse período, podem se contaminar e adoecer e isso se complicar”, explica a coordenadora que ressalta também que “quem tiver alergia grave a ovo ou hipersensibilidade a algum dos componentes da vacina não deve receber a dose. Já quem estiver com febre moderada ou grave deve esperar a melhora do quadro para poder ser vacinado”.

Scarpati salienta ainda que “os professores serão imunizados a partir do dia 24 de abril sendo necessário a apresentação da declaração que a Secretaria de Saúde encaminhará para a Secretaria de Educação que deverá ser emitida pela direção da escola. Os pacientes portadores de doenças crônicas deverão apresentar laudo médico justificando a necessidade do mesmo em tomar a vacina.

Gripe e resfriado

A gripe é uma doença muito contagiosa causada pelo vírus influenza. Geralmente provoca febre alta, mal-estar geral, dores musculares, dor de garganta e tosse, e pode evoluir para doenças mais graves como pneumonia. Já o resfriado é causado por outros tipos de vírus e os sintomas são mais leves, como irritação na garganta, coriza (nariz escorrendo) e febre baixa. A vacina disponível só protege contra a gripe e não contra o resfriado ou outras doenças infecciosas respiratórias. Ao surgirem sintomas como febre superior a 38°C, com tosse e dor de garganta, as pessoas não devem tomar remédios por conta própria, para não dificultar o diagnóstico.

Para prevenir a gripe:

Mantenha ambientes ventilados.

Evite locais com aglomeração de pessoas, se estiver doente.

Evite contato direto com pessoas doentes.

Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.

Lave as mãos frequentemente com sabão e água, depois de tossir ou espirrar,

após ir ao banheiro, antes das refeições, ao chegar em casa e no trabalho.

Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço, preferencialmente

descartável.

