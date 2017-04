Incêndio destrói mini shopping na Praia do Morro, em Guarapari

De acordo com informações passadas por moradores que registraram o incêndio, as chamas começaram no início da manhã, por volta de 6 horas

Um incêndio atinge um mini shopping, onde funciona uma feirinha, na manhã desta quarta-feira (19), na Praia do Morro, no município de Guarapari.

De acordo com informações passadas por moradores, que registraram o incêndio, as chamas começaram no início da manhã, por volta de 6 horas. O alarme de incêndio disparou e em seguida as chamas se alastraram pela feirinha.

Por meio de nota o Corpo de Bombeiros informou que equipes estão no local trabalhando para controlar o incêndio. Não há vítimas e as causas do fogo não são conhecidas.

Folha Vitória.