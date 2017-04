Michelle Obama lê livro de Lily Collins e escreve carta para agradecer

Assim como muitos artistas, Lily Collins resolveu não só seu dedicar a atuação, como também à literatura e escreveu recentemente seu primeiro livro intitulado Unfiltered

Assim como muitos artistas, Lily Collins resolveu não só seu dedicar a atuação, como também à literatura e escreveu recentemente seu primeiro livro intitulado Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, publicação a qual fala abertamente sobre problemas com namorados, distúrbios alimentares, além de desabafar sobre a ausência de seu pai, Phil Collins, em sua vida.

E na última segunda-feira, dia 17, a atriz não se aguentou de emoção ao receber uma carta da própria Michelle Obama, ex-primeira dama dos Estados Unidos, que havia recebido o livro de presente. Primeiro, a estrela publicou um vídeo em seu Instagram agradecendo pelo gesto:

– Oi, gente! Eu acabei de receber uma carta que me colocou em um estado profundo de choque. É de alguém que eu admiro e respeito muito. Eu não vou dar nenhuma dica, vou apenas ler!

Em seguida, ela dita exatamente o que tem na carta e, no final, não se aguenta e revela que foi a esposa de Barack Obama que escreveu! No recado, Michelle disse à Lilly o seguinte:

Querida Lily, eu estou escrevendo isso para agradecer pela cópia de seu novo livro. O presente foi um gesto muito legal e não vejo a hora de dividi-lo com as minhas filhas. A efusão de apoio que eu tenho recebido de mulheres ao redor do país continua a me impressionar e me enche com o sentimento de esperança para o nosso futuro. Eu ouvi esta frase recentemente e me lembrou do seu livro, então quero dividi-la com você: Aqui vai para as mulheres fortes, que a gente as conheça, que a gente possa ficar com elas, que a gente possa criá-las. De novo, obrigada pelo seu carinho, Lily. Te desejo tudo de bom.

Muito incrível, não é mesmo?

Folha Vitória.