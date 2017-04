COMO PERDER PESO DEPOIS DA PÁSCOA?

O preparador físico e coach Vinícius Possebon ensina duas dicas para comer chocolate e ainda emagrecer

Como não resistir aos encantos dos “céus de Ovos de Páscoa” dos supermercados? O que fazer para comer chocolate e não se sentir culpado depois disso? E ainda mais: como emagrecer de maneira saudável e mesmo assim ainda não abrir mão de um docinho? O preparador físico e coach Vinícius Possebon responde todas essas perguntas e ainda ensina duas maneiras eficientes de “emagrecer comendo chocolate”.

Algo que acontece todos os dias com as pessoas é comer e mexer no celular ao mesmo tempo, usar redes sociais ou até mesmo assistir à TV durante a alimentação. “Desse jeito, você não dá a devida atenção para o que está comendo e acaba ingerindo mais do que deveria”, explica Possebon.

Comprovado cientificamente, o nosso organismo só entende que estamos satisfeitos após 20 minutos. Por isso, a dica do preparador físico é comer devagar e curtir o momento. “Não tem problema nenhum comer um chocolatinho de vez em quando. A questão é apreciá-lo devagar, prestar atenção no cheiro, na textura. Assim, o corpo vai entender que já está cheio e não precisa comer mais para se sentir satisfeito”.

2- Faça exercícios, mesmo que sejam apenas quatro minutos

Vinícius Possebon também comenta algo que tem tudo a ver com a Páscoa: as pessoas costumam engordar vários quilinhos extra nesta época. E para queimar tudo isso, o preparador dá outra dica muito importante: fazer exercícios, mesmo que sejam apenas quatro minutos.

Criador de um sistema de emagrecimento chamado “Queima de 48 Horas”, Possebon traz a metodologia baseada no Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT – High Intensity Interval Training), que propõe uma nova forma de encarar a atividade física. “O objetivo deste trabalho é quebrar o paradigma de que para emagrecer é preciso dedicar horas aos exercícios e fazer dietas de contagem calórica”, explica. “Nesta metodologia de treino elevamos o nível de intensidade da atividade e acionamos mecanismos naturais que fazem com que o organismo utilize a gordura acumulada como fonte de energia até 48 horas depois do treino”.

Faça em casa

E para ajudar quem quer perder os quilos extras vindos da Páscoa, Vinícius Possebon preparou um treino de apenas quatro minutos. “A série de exercícios altera o metabolismo e auxilia na queima de gordura corporal”. Confira:

Série:

Agachamento elevando os braços com salto

Faça por 20 segundos. Suba bem os braços, agache a 90 graus, colocando o quadril para trás, e salte. Contraia o abdômen. Agache, com o quadril lá atrás, e tome cuidado para não forçar os joelhos. Inspire quando agachar e expire ao saltar.

Descanse por 10 segundos.

Burpee

Faça por 20 segundos. Posição de prancha, pule para a frente ainda com as mãos no chão e depois salte para o alto. Contraia bem o abdômen para não formar as costas quando jogar o pé atrás.

Descanse por 10 segundos.

Repita 4 vezes.

Por VilaMulher.